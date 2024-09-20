Zeytinburnu'nda El Emeği Günleri Başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda El Emeği Günleri Başladı

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Zeytinburnu'nda kadınların el emeği ürünlerini sergilediği 3. Zeytinburnu El Emeği Günleri başladı. 120 stantta yer alan ürünler, 20-22 Eylül tarihleri arasında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda görücüye çıkacak.

20.09.2024 16:52  Güncelleme: 16:57
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Zeytinburnu'nda kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

İSTANBUL - Kadınların el emeği ürünlerini satışa sunduğu "3. Zeytinburnu El Emeği Günleri" başladı. Kadınların ürünleri 120 stantta yerini alırken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Emekçi kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de bir hobiyle meşgul olarak hayatlarını güzelleştiriyorlar. Oldukça güzel bir ilgi var" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, "Zeytinburnu el emeği günlerinin 3.'sünün açılışını yaptık. Bu yıl da 120 stantta kadınlarımızın el emeği, göz nuru, ürünleri görücüye çıktı" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kent Konseyi, Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile ilçedeki kadınların el emeği, göz nuru ürünleri satışa sunduğu "Zeytinburnu El Emeği Günleri" başladı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 20 -22 Eylül tarihleri arasında satılacak kadınların ürünleri görücüye çıktı. 120 standın açıldığı etkinlikte, örgü, el sanatları, takı, amigurumi, dantel, nakış, işleme, makrome, iğne oyası, giyim, ev tekstili, el örgüsü, bebek ve çocuk, dokuma kategorilerinde ürünler yer alıyor.

"Bugün Zeytinburnu el emeği günlerinin 3.'sünün açılışını yaptık"

Zeytinburnu El Emeği Günleri etkinliği hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda bugün Zeytinburnu el emeği günlerinin 3.'sünün açılışını yaptık. Bu yıl da 120 stantta Zeytinburnu'nda ikamet eden kadınlarımızın el emeği, göz nuru, ürünleri 3 gün boyunca burada görücüye çıktı. Zeytinburnu'ndan ve İstanbul'dan bütün hemşehrilerimizi Zeytinburnu 15 Temmuz meydanındaki 20-21 ve 22 Eylül tarihlerinde devam edecek olan Zeytinburnu El Emeği göz nuruna davet ediyoruz. Buradan Zeytinburnu'ndaki emekçi kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de bir hobiyle meşgul olarak hayatlarını güzelleştiriyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi bu yıl 3.'sünü düzenliyoruz. Oldukça güzel bir ilgi var. Hemşehrilerimiz kadınlar çok memnun. İnşallah bu yıl da Zeytinburnu'ndaki kadınlarımız için el emeği göz nuruyla uğraşan hemşerilerimiz için verimli, bereket bir zaman olur. El emeği, göz nuru ürünleriyle katılan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz bu organizasyonu Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve Zeytinburnu Kent Konseyi ile birlikte yürütüyoruz. Emek veren bütün arkadaşlarıma biraz önce saydığım kişi ve kurumlar olmak üzere, emek veren bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün dahil 3 gün boyunca Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda devam edecek olan bu güzel festivale, bu güzel pazara bütün hemşerilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu\'nda El Emeği Günleri Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zeytinburnu'nda El Emeği Günleri Başladı - Son Dakika

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