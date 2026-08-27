Irak'ta Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika
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Irak'ta Gümrük Vergisi Düzenlemesi

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Irak, yerel sanayiyi desteklemek için gümrük vergisini bazı hammaddelerde %1'e indirdi.

Irak’ta yerel sanayinin desteklenmesi ve sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla gümrük vergilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a yönelik ticaret yapan ihracatçı ve sanayicileri de yakından ilgilendiren düzenlemeyle, bazı sanayi projeleri ve hammaddelerde gümrük vergisi yüzde 1 olarak uygulanacak.

Irak'ta Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Irak Bakanlar Kurulu’nun 24 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 16’ncı olağan toplantıda alınan karar doğrultusunda, yerel sanayinin desteklenmesi ve sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla gümrük vergilerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Irak'ta Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Alınan karar kapsamında, yerel sanayilerde kullanılan tüm hammaddeler için gümrük vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Düzenlemenin, Türkiye ile Irak arasındaki en önemli ticaret geçiş noktalarından biri olan Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetler açısından da yakından takip edilmesi bekleniyor.

SANAYİ PROJELERİNE YÜZDE 1’LİK GÜMRÜK VERGİSİ

Kurulum aşamasında bulunan veya tamamlanmış sanayi projelerinde gerçekleştirilecek genişletmeler kapsamında kullanılacak üretim hatları ile üretim girdisi niteliğindeki malzemelerde de gümrük vergisi yüzde 1 olarak uygulanacak.

Irak'ta Gümrük Vergisi Düzenlemesi

HABUR ÜZERİNDEN YAPILAN TİCARET AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Irak ile Türkiye arasındaki ticarette stratejik öneme sahip Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilen ihracat ve ithalat faaliyetleri açısından yeni düzenlemenin önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor. Özellikle Irak’ta sanayi yatırımı yapan veya üretimde kullanılmak üzere hammadde ve ekipman temin eden firmalar için yüzde 1’lik gümrük vergisi uygulamasının maliyetleri olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Irak'ta Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Yeni düzenlemenin, yerel üretimin artırılması, sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Söz konusu düzenlemenin, Irak Bakanlar Kurulu’nun 2024/2413 sayılı Kararı kapsamında hayata geçirildiği bildirildi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Habur Sınır Kapısı, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Gümrük Birliği Irak'ta Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika

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