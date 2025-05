1,5 milyon çift evlenmeyi bekliyor

Kuruluşundan bu yana 16 bin genci evlendiren Mehir Vakfı, yılın vakfı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yılın vakfı ödülü verilen ve 16 bin çifti evlendiren Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, yuva kuramayan gençlerin evlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Mehir Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Özdemir, "Evlenemeye karar vermiş olup da evlenemeyen 1.5 milyon çiftimiz var. Hep beraber bu sorunu çözeceğiz, çünkü aile bir ülkenin beka sorunudur, geleceğidir, temel taşıdır" dedi.

Vakıflar Haftası nedeniyle Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '101 Yıla Özel 101 Vakıf Eser Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından merkezi Konya'da bulunan Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı'na yılın vakfı ödülü verildi. Kurulduğu 1996 yılından itibaren 16 bin çifti evlendiren Mehir Vakfı, geçtiğimiz yıl deprem bölgesindeki çiftler için toplu nikah törenleri düzenledi. Vakıf, bu sene de toplu nikah törenlerine devam edecek. Çiftlere evlenmeleri için her türlü desteği sağlayan Mehir Vakfı, 2025 Aile Yılında gençlerin evlendirilmesi için destek bekliyor.

"Gençlerin yuva kurması üzerine bu hareket kuruldu"

Mehir Vakfı'nın kurulma amacını anlatan Mehir Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, "Mehir Vakfı 1996 yılında bir grup iş adamı ve akademisyen tarafından toplumda ihtiyaç hissedilen bir alanda faaliyet göstermek için kuruldu. Bundan 30 yıl öncesinde ufak ufak işaretlerini aldığımız ailedeki çözülmeydi. Evlenmeye karar verip de maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 18-40 yaş arası hiç evlenmemiş ihtiyaç sahibi çiftlerin; çeyizlerini hazırlamak ve takdim etmek, arzularına göre bireysel ya da toplu nikah törenleri ile gençlerin yuva kurması üzerine bu hareket kuruldu" dedi.

Filistinli çiftlere ve Ankara'da toplu nikah töreni hazırlıkları

Vakfın 30 yıldır hizmet gösterdiğini ifade eden Özdemir, bu yıl Filistinli ihtiyaç sahibi çiftler için çalışacaklarını belirterek, "Vakfımız 30 yıldır düğün hizmetlerini bireysel ve toplu olarak yürütmekte. Bu yıl çok hareketli geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Aile Yılında biz de vakıf olarak daha da gayretliyiz. Bu yıl Adıyaman'da 100 çiftin katılımıyla toplu düğün organize edeceğiz. Yine bu yıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplu düğün organize edeceğiz. İnşallah yine bu yıl Filistin'den Gazze'den ülkemize gelen ya da başka ülkelere giden ihtiyaç sahibi 100 Filistinli çiftimizi evlendireceğiz. Ama bu 100 sayısı gruplar halinde bin çifte kadar hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Konya ve 31 ilçesinde bireysel düğünlerimiz hızla devam ediyor. Türkiye genelinde de şu anda 64 ilde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Binlerce çiftimizi sessiz sedasız 'Gönüllü kayınpederlik, gönüllü kayınvalidelik' sayesinde evlendiriyoruz"

Ülke genelinde binlerce destekçilerinin olduğunu söyleyen Özdemir, "Türkiye genelinden binlerce destekçimiz var. Öncelikle yükün ağırlığını mütevelli heyetimiz çekiyor. Onlar motoru çalıştırıyorlar, hayırsever vatandaşlarımız da arkadan kamyonumuzu yürütüyor. 29 başarılı yılı geride bıraktık. İnşallah bundan sonra da arzu ederim ki Türkiye'nin 81 ili 922 ilçesindeki insanlar ihtiyaç sahiplerine ulaşsınlar. Mehir Vakfı'nı herkes merak ediyor. Türkiye'de ve dünyada tek, ikinci bir örneği yok. Örneği olmayınca da bir başkası ile kıyaslama imkanı olmuyor. Bizim tam 25 yılı geçkin süredir uyguladığımız bir model var. Gönüllü kayınpederlik, gönüllü kayınvalidelik. Çocuğu olmayan aileler olabilir, çocuğunu evlendirmiş olabilirler, bu mutluluğu bir kez daha yaşamak isteyebilirler. Bu gönüllüler kimler oluyor derseniz, bazen bir vali, kaymakam, rektör, belediye başkanı veya il müftüsü, ilçe müftüsü bazen de iş adamları olabiliyor. Biz binlerce çiftimizi sessiz sedasız gönüllü kayınpederlik, gönüllü kayınvalidelik sayesinde evlendiriyoruz. Çiftler sadece hayırseverlerini tanır, Mehir Vakfı'ndan da sadece ilgili yöneticiyi tanır. Kimse kimseyi bilmez" diye konuştu.

1,5 milyon genç evlenmeyi bekliyor

Özdemir son olarak 2025 yılının Aile Yılı olarak seçilmesinden dolayı ihtiyaç sahibi gençleri evlendirme konusunda destek beklediklerini söyleyerek, "Ülkemizdeki bütün valilerimize, kaymakamlarımızı, müftülerimizi, belediye başkanlarımızı en azından bu yıla has her biri onar çift evlendirse, evlenemeye karar vermiş olup da evlenemeyen 1.5 milyon çiftimiz var, bunlar bu sayede yuvalarına kavuşurlar. Biz de Mehir Vakfı olarak yukarıda saydıklarımızın her türlü emrinde olacağız. Hep beraber bu sorunu çözeceğiz, çünkü aile bir ülkenin beka sorunudur, geleceğidir, temel taşıdır" ifadelerini kullandı.

(ARD-FM-ÖK-Y)