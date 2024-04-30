1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin İstanbul'da Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin İstanbul'da Güvenlik Tedbirleri Alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin İstanbul\'da Güvenlik Tedbirleri Alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilmeye başlandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı merkezli birçok noktada güvenlik önlemi artırıldı ve ara sokaklara bariyerler yerleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaparken, Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Harbiye ve Feriköy civarında güvenlik tedbirlerini artırdı. İstanbul Valisi, Beyoğlu Kaymakamı ve İstanbul Emniyet Müdürü de güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

30.04.2024 16:12  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilmeye başlandı.

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı merkezli birçok noktada güvenlik önlemi artırılırken, akşam saatlerinde ara sokaklara yerleştirilmek üzere bariyerler hazırlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok noktada araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.

Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Harbiye ve Feriköy civarında güvenlik tedbirlerini artırdı. İlçe ekipleri, akşam 19.00'a kadar 8 noktada sabit, 8 mahallede ring ekipleri olmak üzere denetimlere devam edecek.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerde yer alıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da öğle saatlerinde Beşiktaş, Taksim ve Saraçhane'deki güvenlik önlemlerini yerinde incelemişti.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul, Pangaltı, 1 Mayıs, Şişhane, Feriköy, Beyoğlu, Taksim, Şişli, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin İstanbul'da Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
16:14 İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
14:32 Yargıtay’da başkanlık seçimi ertelendi Yargıtay'da başkanlık seçimi ertelendi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:20:56. #1.12#
SON DAKİKA: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin İstanbul'da Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement