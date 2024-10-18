1 Mayıs Olayları Davası Ertelendi

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İSTANBUL'da 1 Mayıs 'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 18 kişinin yargılandığı davanın duruşması 6 Aralık 'a ertelendi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 18 kişinin 1 yıl 6'şar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi.

1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve kendilerine izin vermeyen polislere taş ve sopalarla saldıran 18 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Hazar Yüksel ve diğer sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüm açık ve kapalı alanlardaki etkinliklerin 1 Mayıs günü bir gün süre ile yasaklama kararı alınmasına rağmen, bazı grupların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerini Taksim Meydanında gerçekleştirmek üzere Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde toplanma çağrılarının yapıldığı tespit edilmesi üzerine, 1 Mayıs 2024 günü saat 05.30 itibariyle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Fatih ilçe sınırları içerisinde oluşabilecek toplanma ve korsan gösterilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı, buna rağmen Pertevniyal Lisesi arama noktasında 18 kişilik bir grubun, Saraçhane Meydanına gitmeye çalıştıkları görülmesi üzerine güvenlik güçlerince durdurulduğu, dağılmaları konusunda en az 3 defa olmak üzere duyabilecekleri şekilde uyarılmalarına rağmen söz konusu grubun dağılmayarak görevlilere direnme maksadı ile fiziki müdahalede bulundukları ve sonucunda yaşanılan arbede sonrası çevik kuvvet marifetiyle sanıkların gözaltına alındıkları belirtildi.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık mütalaasında 18 kişi hakkında her biri için ayrı ayrı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Silahlı terör örgütü propagandası' suçundan ise 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 2'şer yıldan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi.

Sanık Ahmet Hazar Mutlu'dan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, mütalaaya ilişkin aleyhe hususları kabul etmiyorum" dedi.

DURUŞMA 6 ARALIK'A ERTELENDİ

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için ek süre talep ettiler. Mahkeme sanık ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 6 Aralık 2024'e erteledi.