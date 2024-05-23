1 Mayıs operasyonunda tutuklu sayısı 77'ye yükseldi - Son Dakika
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1 Mayıs operasyonunda tutuklu sayısı 77'ye yükseldi

1 Mayıs operasyonunda tutuklu sayısı 77\'ye yükseldi

Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 77'ye yükseldi.

23.05.2024 21:41
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(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına da dayanarak 1 MayısTaksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 77'ye yükseldi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nin sosyal medya paylaşımlarına göre, son olarak 21 Mayıs'ta 27 kişi gözaltına alındı ve bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan 27 kişinin tamamını tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

2., 9. ve 10. Sulh Ceza mahkemelerinde 9'ar kişilik gruplar halinde ifadeleri hızla tamamlanan kişiler hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece 1 Mayıs soruşturmaları kapsamında tutuklu sayısı 77'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs operasyonunda tutuklu sayısı 77'ye yükseldi - Son Dakika

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