1 Mayıs'ta İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent genelinde toplu ulaşımı ücretsiz sunacak. Resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 1 Mayıs Cuma günü boyunca İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım; Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak. Uygulama, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla İstanbul genelinde geçerli olacak.Toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile turnike teması yapılması yeterli olacak. Sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.

Marmaray da ücretsiz

Marmaray'ın işlettiği Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı trenleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.