1 Mayıs'ta İzmir'de Toplu Ulaşım Yüzde 50 İndirimli

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kuruluşları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mayıs Çarşamba günü; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.

İZBAN ÜCRETSİZ OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.