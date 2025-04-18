10. Antalya City Expo Fuarı Açılışı Gerçekleşti

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen 10. Antalya City Expo-Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katılarak, projeleri inceledi.

Anfaş Fuar Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen açılış törenine, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törene katılan Kara, çeşitli stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti; fuarda sergilenen projelere ilişkin bilgi aldı. Kara, Manavgat'ta hayata geçirecekleri projelerle ilgili de çeşitli fikirler edindiğini ve bu tür fuarların yerel yönetimler için oldukça verimli olduğunu söyledi.