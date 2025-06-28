10. Kısa'dan Hisse Festivali Başvuruları Açıldı

Bu yıl 20-29 kasım tarihleri arasında 10'uncu kez gerçekleştirilecek Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular açıldı.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dokuz yıldır "Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festival bu yıl 10. kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneğince düzenlenecek festival Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Bu yıl usta sinemacı Metin Erksan'ı anacak olan festivale katılımcılar başvurularını 30 Eylül'e kadar uluslararası festival platformu "filmfreeway.com" veya "kisadanhisse.org" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Toplam 400 bin lira ödül dağıtılacak

Kısa film yarışması ve gösterim programının yanı sıra bu yıl 10 gün sürecek olan festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve panel sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin özel etkinliği "Tek Plan Masa Buluşmaları ve sinema temalı kolektif yazılan bir kitap festival takipçileriyle paylaşılacak.

Festivalin ödül töreninde toplam 400 bin lira değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim telif ücreti de ödenecek.

Ödül töreninde en iyi kurmaca filme 40 bin lira, en iyi belgesele 40 bin lira, en iyi animasyon filme 40 bin lira, en iyi deneysel filme ise 30 bin lira ödül verilecek.

Bu yıl yönetmen ve yazar Metin Erksan anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü" ise 30 bin lira olarak sahibine kavuşacak.

Lise kategorisinde en iyi film ödülü alan genç sinemacı ise 20 bin lira ile İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi almaya hak kazanacak.

Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 4 yapım destek ödülü sahibini bekliyor. En iyi beş senaryo projesinden birine İSE tarafından 75 bin lira nakdi destek, birine Color Core tarafından renk düzenleme desteği, birine FSM Film tarafından kamera ve ekipmanları desteği, birine Aytekin Sound tarafından ses teknisyeni ve ekipman desteği, birine de Post Mekan tarafından kurgu desteği ödülü verilecek.