10 Yıldır Kayıp Hüseyin Bağatur'un Cinayeti Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10 Yıldır Kayıp Hüseyin Bağatur'un Cinayeti Çözüldü

Malatya'da kaybolan Hüseyin Bağatur'un cesedi, evin temelinde bulundu; 3 kişi tutuklandı.

17.01.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valiliği, kaybolduktan 10 yıl sonra bir evin temeline gömüldüğü tespit edilen Hüseyin Bağatur'u öldürdükleri iddiasıyla aralarında eşinin de bulunduğu 3 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Valilikten "Zaman suçu saklayamaz, hiçbir iz kaybolmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2014 yılında kaybolan ve 2015'ten itibaren resmi müracaat yoluyla kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'un bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı anımsatıldı.

Bağatur'un eşi H.G. ile A.R.T'nin cinayet şüphesiyle bağlantılı olabileceğininin değerlendirildiği ancak 2021'de şüphelilere ait ikamette yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir delil elde edilemediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizin azimle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kayıp şahsın en son A.R.T. isimli şahıs ile irtibat kurduğu ve şüphelilerin Doğanşehir ilçesindeki bir bahçeye birlikte gittikleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda şüpheli A.R.T. adlı şahsın, Hüseyin Bağatur'un kaybolduğu gün bahçede bir inşaat başlattığı ancak zaman içinde inşaatta herhangi bir ilerleme kaydedilmediğinin tespit edilmesiyle inşaatın temelinde kazı yapılmasına karar verilmiştir.

17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kazı ve arama çalışmaları sonucunda, inşaat temeline gömülü halde ayakkabı, giysi ve kemik parçaları bulunmuş, yapılan DNA incelemelerinde elde edilen kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgileri nedeniyle adli makamlara sevk edilen H.G. ve A.R.T. ile B.T. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır."

Öte yandan, Hüseyin Bağatur'un gömüldüğü binanın temelinde kazı yapılması ve cesede ulaşılması, zanlıların adli mercilere sevk edilmesine ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, malatya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Yıldır Kayıp Hüseyin Bağatur'un Cinayeti Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
21:25 ’Ticari sır’ diyerek o verileri paylaşmadılar Netflix’ten Meclis’te sunum 'Ticari sır' diyerek o verileri paylaşmadılar! Netflix'ten Meclis'te sunum
21:20 Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
20:27 İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 15:55:51. #1.11#
SON DAKİKA: 10 Yıldır Kayıp Hüseyin Bağatur'un Cinayeti Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.