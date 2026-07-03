Basmane'de basmacılık geleneği yeniden canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Basmane'de basmacılık geleneği yeniden canlandı

03.07.2026 09:49  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basmane’ye adını veren basmacılık geleneği yeniden canlandırıldı. Ahşap baskı kalıplarıyla kumaşlara desen basan çocuklar, Avrupa’nın yıllarca sırrını çözmeye çalıştığı İzmir kırmızısının hikâyesiyle tanıştı.

(İZMİR) - Basmane'ye adını veren basmacılık geleneği yeniden canlandırıldı. Ahşap baskı kalıplarıyla kumaşlara desen basan çocuklar, Avrupa'nın yıllarca sırrını çözmeye çalıştığı İzmir kırmızısının hikayesiyle tanıştı.

Geçmişte İzmir'in ticaret hayatına yön veren, Avrupa'nın sırrını çözmek için peşine düştüğü İzmir Kırmızısı renginin üretildiği Basmane'de, yüz yıllık bir gelenek yeniden hayat buluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Fatma Mustafa Hasdemir Konağı'nda kurulan Basma Kalıp Deneyim Atölyesi'nde çocuklar, kente adını veren basmacılık kültürüyle tanışıyor. Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü'nde görev yapan heykeltıraş Caner Çoban'ın geleneksel teknikle ürettiği ahşap kalıplar ile kumaşlara desen basan çocuklar hem eğleniyor hem de İzmir kırmızısının hikayesini öğreniyor. Hikaye ise yine aynı müdürlük bünyesinde görev yapan restoratör Büşra Kaya tarafından masallaştırılarak çocuklara anlatılıyor.

ÇOCUKLARLA BAŞLAYAN YOLCULUK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören, Basmane'ye adını veren basmacılık geleneğini yeniden güncel yaşamla buluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Tarihi bir konağın içerisinde oluşturulan deneyim atölyesinde çocukları kültürel mirasla doğrudan buluşturduklarını ifade eden Güngören, "Bir kültür mirasını yaşatmanın en etkili yolu onu deneyimlemekten geçiyor. Çocuklar dokunarak, hissederek ve üreterek öğreniyor. Bu nedenle çalışmalara özellikle çocuklarla başladık. Çocukların heyecanı annelere ve ailelere de ulaşıyor. Şimdiden yetişkinlere yönelik çalışmalar için talepler almaya başladık. Yakın zamanda farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler de düzenlemeyi planlıyoruz. Atölye çalışmaları ise ilk olarak meslek yüksekokulu öğrencileriyle başladı. Önce öğrencilerle çalışarak bu kültürün nasıl aktarılabileceğini gözlemledik. Daha sonra çocuklarla devam ettik. Şimdi ise bu deneyimlerden yola çıkarak İzmir'e özgü yeni tasarımların ve üretimlerin ortaya çıkabileceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİHİ KALIPLAR YENİDEN HAYAT BULUYOR

Atölyede kullanılan baskı kalıpları da İzmir'in kültürel hafızasının önemli parçalarını oluşturuyor. Güngören, kullanılan kalıpların büyük bölümünün İzmirli basma ustası Ahmet Hepdoğru'nun atölyesinde kullanılan özgün örneklerden üretildiğini söyledi. Bu kalıpların Hepdoğru ailesinin desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi arşivine kazandırıldığını belirten Güngören, "Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip bu kalıplar, İzmir'in üretim kültürünü anlatan çok kıymetli miraslar. Bugün onları yeniden kullanarak geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyoruz. Kültürel mirasın yaşaması için üretilmesi gerekiyor. Üretim bir ülkenin kalkınması açısından da önemli. Bu nedenle geçmişteki bilgi ve birikimi bugünün üretim anlayışıyla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER VE TASARIMCILARLA YENİ ÜRETİMDE HEDEFLENİYOR

Atölyenin ilerleyen süreçte daha geniş bir üretim ağına dönüşmesini hedeflediklerini anlatan Güngören, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tasarımcılarla yeni iş birlikleri planladıklarını söyleyerek, "Öncelikle insanların burayı tanımasını ve yaşayan bir deneyim alanı olduğunu görmesini istiyoruz. Şimdi ise bu deneyimlerden yola çıkarak İzmir'e özgü yeni tasarımlar ve üretim modellerinin geliştirilebileceğini görüyoruz." dedi.

AVRUPA'NIN PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ RENK: İZMİR KIRMIZISI

Atölyede yalnızca baskı teknikleri değil, İzmir'in dünyaca tanınan tekstil geçmişi de anlatılıyor. Bunların başında ise "İzmir kırmızısı" ile ilgili hikaye geliyor. İzmir kırmızısının 19. yüzyılda Avrupalıların elde etmek için büyük çaba harcadığı özel bir renk olduğunu anlatan Güngören, "Bu renk Ege Bölgesi'nde yetişen kızıl kök bitkisinden elde ediliyor. Ancak kumaşa uygulanabilmesi için yaklaşık 36 farklı işlemden geçmesi gerekiyor. Son derece zahmetli bir süreç" dedi.

Güngören, bir zamanlar Vasıf Çınar Meydanı'ndan denize kadar uzanan ve çevresinde boya atölyelerinin bulunduğu Boyacı Deresi'ni hatırlatarak, İzmir kırmızısının bu güzergahta yer alan atölyelerde üretildiğini söyledi. Güngören, "Avrupa ülkeleri bu rengin sırrını öğrenebilmek için İzmir'e uzmanlar gönderdi. Osmanlı arşivleri ve Avrupa kaynakları bunu açıkça ortaya koyuyor. İzmir kırmızısı ya da Türk kırmızısı uzun yıllar boyunca uluslararası bir marka değeri taşıdı" diye konuştu.

BİR BARDAK SU İÇİN GİRDİLER, ATÖLYEDEN AYRILMAK İSTEMEDİLER

Atölyeye katılan 9 yaşındaki Rümeysa Kurt ise etkinlikle tesadüfen tanıştığını anlattı. Arkadaşlarıyla mahallede oyun oynarken tarihi konağın önüne geldiklerini söyleyen Kurt, "Susamıştık. İçeri girip su istedik. Sonra burada etkinlik olduğunu öğrendik. Bize örnekler gösterdiler, çok hoşumuza gitti" dedi.

Daha önce basma kalıp baskısını hiç görmediğini belirten Kurt, "Burada ilk kez öğrendim. Baskı yapmayı çok sevdim. Kumaşın üzerinde çiçek desenleri yaptım. Yaptığım baskıyı eve götürüp bir yastık kılıfına dönüştürmek istiyorum. Tekrar gelmek isterim" diye konuştu.

BASMANE'NİN HAFIZASI GELECEĞE TAŞINIYOR

Basmane semti, adını bölgede faaliyet gösteren basma üretim atölyelerinden alıyor. 18. ve 19. yüzyıllarda İzmir'in ticaret yaşamında önemli bir yere sahip olan basmacılık, kentin Avrupa ile kurduğu ticari ilişkilerde de önemli rol oynadı. Bölgede faaliyet gösteren atölyeler ve boya üretim merkezleri, İzmir'i dönemin önemli tekstil merkezlerinden biri haline getirdi. Bugün tarihi Fatma Mustafa Hasdemir Konağı'nda sürdürülen çalışmalar ise yalnızca unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı değil, İzmir'in üretim hafızasını da yeni kuşaklarla buluşturuyor. Çocukların ellerinde yeniden hayat bulan baskı kalıpları, Basmane'ye adını veren kültürü geleceğe taşıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Basmane, Güncel, İzmir, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basmane'de basmacılık geleneği yeniden canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı 40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Hamburger yerken fark etmedi Hayatı kabusa döndü Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Antalya’da taksici skandalı “Haram“ diyen turiste böyle cevap verdi Antalya'da taksici skandalı! "Haram" diyen turiste böyle cevap verdi
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
09:22
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay Bipolar hastasıymış
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış
09:16
İşin içinde memurlar da var Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
09:11
Altında 5 hafta sonra bir ilk Uzmanlardan “3500 dolar“ uyarısı
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan "3500 dolar" uyarısı
08:39
İstanbullular rahat bir nefes aldı Tacizci kadın gözaltında
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:22:41. #7.12#
SON DAKİKA: Basmane'de basmacılık geleneği yeniden canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.