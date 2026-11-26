(İSTANBUL) - "Barış için 1001 İmza" oluşumu tarafından düzenlenen basın toplantısında demokratikleşme, eşit yurttaşlık, silahsızlanma ve barış sürecine ilişkin talepler kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda sanatçı Kerem Fırtına tarafından Türkçe basın açıklaması okunurken, gazeteci Berivan Karatoprak metnin Kürtçesini aktardı. Metinde, "Sözünüzü sözümüze katın, omuz omuza verelim, umut olalım. Bu memleket hepimizin ve hepimiz için daha iyi bir ülke mümkün" ifadeleri kullanıldı.

"Barış için 1001 İmza" oluşumu, İstanbul Taksim'de bulunan bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya sanatçı Kerem Fırtına, gazeteci Berivan Karatoprak, Barış Annesi Ayfer Toprak, avukat ve hak savunucusu Eren Keskin, akademisyen Prof. Dr. Mehmet Çelik, avukat İbrahim Sinemillioğlu ile Şeyh Said Ailesi ve Yol Arkadaşları Derneği temsilcisi Kasım Fırat katıldı. Sanatçı Keram Fırtına, Tükçe metni okudu. Fırtına, şu ifadeleri kullandı:

"7 iklim, 7 bölgede: Hepimiz için daha iyi bir ülke mümkün. Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 İmza ile yola çıktık. Masallar gerçeği gizlemek için değil, gerçeğin canını yakıp onu yeniden inşa etmek için anlatılır" diyerek çatışmanın, ayrışmanın ve sessizliğin karanlığına karşı, toplumsal barıştan yana tavır aldık. Çünkü bu ülkede acının da umudun da coğrafyası ortaktır. Adaletin eksildiği yerde ekmek küçülür, barışın geciktiği yerde ise herkesin yarını eksilir. Bizler için 7 Bölge kapsayıcılığın, 7 iklim çoğulculuğun, renkliliğin ve çok sesliliğin ifadesidir. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap, Ermeni, Müslim, Gayrimüslim, Sünni, Alevi; bu kadim toprakların tüm kimlikleri, dilleri, inançları ve kuşakları için özgürlük, eşit yurttaşlık ve hukuk devleti ertelenemez bir zorunluluktur. Zira gerçek barış, bir tarafın diğerine lütuf gösterdiği yerde değil, herkesin eşit yurttaşlıkta buluştuğu yerde başlar. Demokrasiyi krizlerin gölgesinden, barışı nutukların ve kağıtların arasından çıkarıp gündelik hayatın tam merkezine yerleştirmek hepimizin sorumluluğudur. Korkunun susturduğu yerde demokrasi soluk alamaz, eşitliğin olmadığı yerde hiçbir yurttaş kendini güvende hissedemez. Bir sözün anlamı kendi coğrafyasının nefesine karıştığı anda tarihsel bir karşılık bulur; kağıt üzerinde kalan her söz eksiktir, hayata karışan her söz ise geleceği kurar. Bu gerçeklikle şimdi 1001 imzanın başlattığı çağrıyı artık bir imza listesinin ötesine taşıyor; 7 iklim, 7 bölgede: Hepimiz için daha iyi bir ülke mümkün' diyerek ülkenin dört bir yanına, her emeğe, her sokağa ve her bir yurttaşın umuduna emanet ediyoruz. Bir kıvılcım karanlığı bozmaya yeter, ama aydınlığı kalıcı kılan ortak iradedir. Bu amaçla 1001 İmzacı olarak dört maddede somutlaşan talepleri büyüterek desteklemeye devam ediyoruz.

Türkiye'de devam eden çözüm süreci bağlamında, ilk etapta silahsızlanmayı ve şiddetin her türlüsünün ülkenin ve toplumun gündeminden tamamen çıkarılmasını destekliyoruz. Sorunun asıl kaynağının Kürt varlığının inkarı olduğu bilinciyle, eşit yurttaşlık talebinin anayasal güvenceye alınmasını, ana dilinde eğitim ve öğretime ilişkin hakların tanınmasını ve böylece tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür, demokratik ve hukuk devleti eksenine oturtulma çabalarını, ayrıca AİHM kararlarının eksiksiz uygulanması taleplerini destekliyoruz.

Türkiye'de Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bu çatışmalı sorunun çözümünde rol alan aktörlerin özgür ve eşit koşullarda müzakere edebilme olanağının sağlanmasını; AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin talepleri çerçevesinde umut hakkından yararlanma ilkesinin hayata geçirilmesini destekliyoruz. Şimdi geçmişin yaralarını onarmak, bugünün yakıcı sorunlarına omuz vermek ve yarını birlikte kurmak için sözü çoğaltma, iradeyi büyütme zamanıdır. Umut, beklenen bir şey değil, birlikte ayağa kalkıldığında görünür olan bir ortaklıktır. Sözünüzü sözümüze katın, omuz omuza verelim, umut olalım. Bu memleket hepimizin ve hepimiz için daha iyi bir ülke mümkün."

"NEDEN ASKER ANNELERİ BİZE DESTEK VERMİYOR?"

Metnin Kürtçe halini ise gazeteci Berivan Karatoprak okudu. Ardından Barış Annesi Ayfer Toprak, "Değil, bütün annelerin istediği zaten barış. Biz barış istiyoruz, biz kavga istemiyoruz, kan istemiyoruz. Biz evlatlarımız ağlasın istemiyoruz, evlatlarımız ölsün istemiyoruz. Bizim amacımız bu. Biz, yani kalkıp da alanlara çıkıyoruz, coplanıyoruz, gazlar yiyoruz. Biz bunları istemiyoruz. Bizim istediğimiz güzel bir ülkeyi çocuklarımıza bırakmak, torunlarımıza bırakmak. Biz neden silahları bıraktık ama neden hala bir adım atılmıyor? Neden uzatılıyor? İki sene oldu. Neden cezaevindeki siyasi tutuklular bırakılmıyor? Neden o siyasi tutukluların cenazeleri geliyor? Bunu ben özellikle baştakilere söylüyorum. Yani bir anne olarak istiyorum. Neden asker anneleri bize destek vermiyor? Neden asker anneleri saklanıyor? Bunların da evlatları öldü. Bizim de evlatlarımız... Biz de gözyaşı döktük ama biz pes etmedik" diye konuştu.

AHMET TÜRK: "ORTAK BİR ÇABA GÖSTERELİM"

Toplantıya video mesaj göndererek katılan görevden alınan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de "Barış için 1001 İmza" oluşumunun Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak demokratik değerlerde buluşması amacıyla başlatıldığını söyledi. Türk, şu görüşlere yer verdi:

"Bu süreçte demokratik bir gelecek için demokratik bir Türkiye için demokratik bir Cumhuriyet için hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Biz, bir imzayla başlattığımız bu süreci yedi bölgeye yayarak, toplumun tamamını bir araya bırakarak, kimliklerin, kültürlerin, inançların buluştuğu bir geleceği oluşturmak üzere harekete geçtik. Bu süreci başlattık. Elbette ki bu süreç bizlerle sınırlı olduğu takdirde çok da istediğimiz sonuca ulaşamayacak. Ancak kimlikleri ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun, demokratik bir Türkiye için hep birlikte omuz omuza verirsek, ilişkiyi birlikte gerçekleştirebilirsek istediğimiz sonuca dair bir sorun olur. Bu ülkenin adaletin, eşitliğin, kimliklerin huzurlu olduğu, inançların özgür olduğu, bilim ve kültürlerin özgür olduğu bir ülkeyi yaratmak için elbette ki çabalarımızı ortaklaştırmak durumundayız. Sizlere bu ülkenin demokratik geleceği için önemli görevler düştüğünü, her gün bize bu önemli görevlerin düştüğünü bir kez daha hatırlatmak ve ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki demokratik bir Türkiye, günümüzde dünyada, Orta Doğu'da elbette ki önemli bir güce ve bir demokrasi merkezine dönüşecektir. Yeter ki bizler bu ülkenin demokratikleşmesi uğrunda olabildiğince ortak bir çaba gösterelim."