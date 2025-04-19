11. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Yerel Yönetimlerin Çevre Koruma Sorumlulukları Tartışıldı - Son Dakika
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11. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Yerel Yönetimlerin Çevre Koruma Sorumlulukları Tartışıldı

10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda, yerel yönetimlerin çevre koruma üzerindeki kritik rolü ele alındı. Sempozyumun açılış konuşmasını Zeydan Karalar yaparken, farklı belediye başkanları ve uzmanlar çevre politikaları ve sürdürülebilir kentleşme hakkında görüşlerini paylaştı.

19.04.2025 11:15  Güncelleme: 13:22
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(ANTALYA) - 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda "Çevre Korumada Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları" başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı.

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu kapsamında "Çevre Korumada Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Karalar'ın yaptığı sempozyumda, çevre politikaları, sürdürülebilir kentleşme ve yerel yönetimlerin çevreye duyarlı uygulamaları masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Taşkın Tahmaz'ın yaptığı sempozyumun birinci oturumunda; Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ruşen Keleş konuşmacı olarak yer aldı.

Yerel yönetimlerin rolü kritik

Ercengiz, çevre koruma politikalarının planlı kentleşme ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolünün her zamankinden daha kritik hale geldiğine dikkati çekerken, Öztaş ise iklim değişikliğine karşı yerelde alınan önlemleri paylaştı. Çervatoğlu da doğayla uyumlu belediyecilik anlayışının önemine işaret etti.

Doğan ise yaşadıkları sıkıntıları verdiği örneklerle anlattı. Doğan, şunları kaydetti:

"İlçem sanayi ilçesi. Fabrikadan çıkan salınımlar ve nüfus artışımız belli sıkıntılar doğuruyor. Bu durum canımızı sıkıyor. Bu konuyla ilgili olan çalışmalarımızı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun dışında bu konuyla ilgili ulaşılabilirlik de çok önemli. Yerel yönetimlerin başlıca konularından biri de ekosistemi korumak. Yerel yönetimler tüm canlıları korumak adına önlemler almalı. Temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Biz de yerel yöneticiler olarak yapısal projelerle doğanın kıymetine önem vererek çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza çevre dostu çöp poşeti dağıtıyoruz. Geri dönüşüm ve sıfır atık bizim için çok önemli."

Sempozyumda konuşmacı olarak yer alan Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ruşen Keleş, "Türkiye'nin çevre politikası, dönemler ve değişiklikler" konusuna değindi.

Sempozyum, yerel yönetimlerin çevre politikalarında daha aktif ve sorumlu bir rol üstlenmesi gerektiği yönünde ortak görüşle sona erdi. Katılımcılar, çevre krizine karşı mücadelede yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayarak, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler için iş birliği çağrısında bulundu. Sempozyumun sonunda, konuşmacılar, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 11. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Yerel Yönetimlerin Çevre Koruma Sorumlulukları Tartışıldı - Son Dakika

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