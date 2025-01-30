Faruk Fatih Özer\'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

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30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

ÖRGÜT SUÇU YÖNÜNDEN TAHLİYE KARARI

11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı. Dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına kararına verilen Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi.

AVUKATINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, Thodex dosyası İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı hakkında yaptıkları basın açıklamasını paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Kamuoyunun da yakından takip ettiği Thodex dosyasında, mahkeme tarafından verilen son kararlar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Hukukun evrensel ilkeleri gereği, herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu ispat edilene kadar masum kabul edilir. Masumiyet karinesi, demokratik bir hukuk devletinin en temel taşlarından biri olup, yargılama sürecinde şüpheli ve sanık haklarının korunmasını güvence altına alır.

"DOLANDIRICIK SUÇLAMASINA İLİŞKİN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ"

Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Bu karar, yargılama sürecinin dinamik yapısını ve her suç isnadının bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle örgütlü suç isnadı bakımından verilen tahliye kararı, müvekkillerimizin organize bir suç yapılanması içinde yer almadığını göstermesi açısından önemli bir hukuki gelişmedin.

Hukuk devleti ilkesi gereği, adil yargılanma hakkı herkes için vazgeçilmezdir. Yargılama süreci tamamlanmadan yapılan yorumlar ve peşin hükümler, yalnızca yargıya olan güveni zedelemekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin temel haklarına da zarar verir. Unutulmamalıdır ki, yargı süreci nihai karara ulaşmadan hiçbir kişi suçlu ilan edilemez. Müvekkillerimizin haklarının korunması ve adil bir yargılama sürecinin sağlanması için tüm hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğimizi ve sürecin şeffaf ilerlemesi adına kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz.

Avukatlık mesleği, kamu hizmeti niteliğinde olup, hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisini sağlama amacı taşır. Mesleğimizin temelinde etik kurallar ve mesleki ilkeler yer almakta olup, bu ilkelere daima sadık kalmaktayız. Aynı zamanda, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini en üst düzeyde koruyarak hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları çerçevesinde bir denge sağlamaktayız."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu. Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti. Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianameye göre, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Faruk Fatih Özer hakkında, 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır ve 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanmıştır.