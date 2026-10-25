Şişli\'de feci ölüm: Balkondan komşu çatıya geçen genç kadın, tente üzerinde boşluğa düştü

Şişli'de feci ölüm: Balkondan komşu çatıya geçen genç kadın, tente üzerinde boşluğa düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli'nin Ergenekon Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Kazakistan vatandaşı Aisulu Bekmakhanova kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan bitişik binanın çatısına geçti. İddiaya göre boşluktaki tenteye basan kadın -2'nci kat seviyesine düşerek yaşamını yitirdi. Eylülde turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı belirlenen kadının ölümüyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
Yılmaz OKUR-Doğan Can CESUR/ İSTANBUL –ŞİŞLİ'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova (26), iddiaya göre boşlukta bulunan tenteye basınca -2'nci kat seviyesine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği belirlendi.
ÇATININ ORTASINA DOĞRU İLERLEDİ
Olay, saat 08.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Burada boşlukta bulunan tenteye basan Bekmakhanova, -2'nci kat seviyesine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yarı çıplak olduğu öğrenilen Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
TURİST VİZESİYLE GELMİŞ
Bekmakhanova'nın Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İddiaya göre, Rus uyruklu bir kadınla birlikte Türkiye'ye gelen Bekmakhanova, aynı kadınla yaşamını sürdürüyordu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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