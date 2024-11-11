11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü\'nde Fidanlar Toprakla Buluştu

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Çorum, Sinop ve Çankırı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Sanayi Sitesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ülkedeki ağaç ve orman miktarının kontrol edildiğini ve buna göre ağaç dikildiğini söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen etkinliklere çocukların katılmasını önemsediğini belirten Çalgan, "İnşallah siz çocuklar, ağaca ilginizi ömrünüz boyunca sürdüreceksiniz. Ağaçlar ekolojik olarak, çevresel olarak ekonomik olarak ve sosyal olarak çok önemli, Allah vergisi, doğa vergisi varlıklarımızdır. Yer altı kaynaklarımız kadar önemlidir. Onun için ağaç dikmek aynı askerlik gibi, vergi gibi bir vatandaşlık borcudur, insanlık borcudur, vicdani bir borçtur. İslami bir görevi yerine getirmektir." dedi.

Ağaç dikmenin bugünü güzelleştireceği gibi geleceğe de iyi bir miras bırakma yöntemi olduğunu dile getiren Çalgan, bu nedenle bugün Türkiye'nin her yerinde fidanların toprakla buluşacağını vurguladı.

Çalgan, dünyada aynı anda en fazla ağaç dikme rekorunun Çorum'a ait olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlimizin bir özelliği de, bir rekora sahip olması. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bu rekorun ülkemize ait olması bizi sevindirirdi. İlimize ait olması daha da çok sevindirdi. İnşallah bu çalışkanlıkla, bu aşk, sevgiyle daha da orman varlığımızı artırmanın yollarını bulacağız ve arttıracağız."

Çalgan, bir taraftan fidanlar dikerken diğer taraftan da mevcut ormanların korunmasına da özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe ise Türkiye'nin orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden olduğunu, yurt genelinde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 7 milyara yakın fidan dikilerek, 20,7 milyon hektar olan orman alanının 23,3 milyon hektara çıkartıldığını bildirdi.

Kurumeşe, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Türkiye'de milyondan fazla, Çorum'da ise bin 500 fidanın toprakla buluşacağını kaydetti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, dikilen fidanların ağaca ve ormanlara dönüşmesini temenni etti.

Törende konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.

Sinop

Sinop'ta Osmaniye Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen etkinlikte 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının ağaç, yeşil, çevre ve hayvan dostu olduğunu söyledi.

Sevgiyle dolu bir milletin çocukları oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bizim özellikle yazın maalesef insanların hatalarından kaynaklı yangınlarımız oluyor. Bu yanan yerlerin yerine aynı sene derhal tekrar ağaçlandırma yapılıyor. Ancak bu yangınlar sırasında orman teşkilatımızın mensupları şehit oluyorlar. Kendilerini bir kez daha burada rahmetle anıyorum. Gelecekte nesillere doğal bir miras olarak bırakacağımız en büyük kaynaklardan birisi de ağaç ve orman sevgisidir. Burada da Milli Eğitim Bakanlığımız önemli eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bu manada bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen kampanya çerçevesinde bugün öğrencilerimizle Sinop'ta fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çankırı

Çankırı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında il genelinde 10 bin fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla başlatılan fidan dikim kampanyası kapsamında Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeşil dostu organize sanayi bölgesine sahip olmak adına ciddi bir emek verdiklerini belirten Taşolar, "Bu anlamda kendilerinden bugün özel bir ricada bulunduk. Organize sanayi bölgemizin içinde ağaçlandırma faaliyeti yürütebilir miyiz dedik, onlar da bizi kırmadılar. Bu anlamda bir katkı verdiler. Ondan dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Yaz aylarında Ilgaz ilçesinde orman yangını olduğunu hatırlatan Taşolar, "Orman Bölge Müdürlüğümüz ve İşletme Müdürlüğümüz çok ciddi ve çok hızlı bir aksiyon aldı ve şu anki ağaçlandırma faaliyeti Ilgaz'da yanan alanlarda yapılıyor. Bu anlamda da bu konuda emeği geçen orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Orman teşkilatımız yanan alanların, bizi üzen, bizleri kahreden yangınlardan sonra çok hızlı aksiyon alarak buraların eski haline gelmesi için ciddi bir emek veriyor. Ilgaz'da yapılan faaliyet de bizler için çok kıymetli ve çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı da dikilecek fidanlar ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 350 mavi selvi, 150 ıhlamur, 250 akasya, 200 mahlep, 100 karaçam ve 50 sedir fidanını toprakla buluşturdu.