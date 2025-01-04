"11. Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

Güncel

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla verilen "11. Necip Fazıl Ödülleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende takdim edildi.

Ödüller, Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle "Güneşten Başını Göklere Yükselt" teması ile sunuldu.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz'den oluşan jüri, 8 dalda Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan 8 ismi belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı etkinlikte konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Kısakürek'in ömrünü vesayetle mücadeleye adadığını söyledi.

Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya'nın açılacağını müjdelediğine işaret ederek, "24 Temmuz 2020 günü Ayasofya'da icra edilen muhteşem Cuma namazı, vesayete karşı kazanılan zaferin ilanıydı. Türkiye vesayetin işgalinden kurtulmasaydı, sınırımızda teröristan kurulur ve Suriye'nin toprak bütünlüğü hayal olurdu. Türkiye Ayasofya'yı açamasaydı, Suriye'nin Ayasofya'sı diyebileceğimiz Emevi Camii, özgürlüğüne asla kavuşamazdı." ifadelerini kullandı.

"Türküler insanı en olmadık şekilde iç dünyasına çeker"

"Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne değer görülen hattat Hasan Çelebi de gençlik yıllarında, Kısakürek'in konferanslarını takip ettiğini belirterek, "Hüsnühat sanatı tam söndü, sönecek derken yeniden alevlendi. Dünyanın her bir tarafında talebelerimiz birincilikler alıyor. Osmanlı döneminde bu sanat çok ileri gitmişti, halka mal olmamıştı. Bugün güzel yazıları herkes evine alabiliyor. Hüsnühat sanatını su yüzüne çıkaranlardan olduğumuz için kendimi teselli ediyorum." dedi.

"Necip Fazıl Müzik Ödülü"ne layık görülen Muzaffer Ertürk ise insanoğlunun hatırasını ve hafızasını en güzel izah eden unsurlardan birinin türküler olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yıllardan beri Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde var olan musiki yapısı içinde hercümerç oldum. İnsan motifini bu kadar güzel tarif eden türkülere şahit oldum. Yıllardan beri bu neşe ve güzellik içerisinde hizmet ediyorum. Türküler, insanı en olmadık şekilde iç dünyasına çeker. Bir söz ve bir nağme ile bütün hatıralarını hisseder. Bu yolculuğumuzda bizi takdir eden ve bu güzel ödülü layık görenlere çok büyük şükranlar sunuyorum."

"Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne şair Furkan Çalışkan, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"ne yazar Naime Erkovan, "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne Dr. Mustafa Merter, "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü"ne Gülşen Funda, "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"ne Filistinli ressam Süleyman Mansur, "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü"ne ise yazar Nehir Aydın Gökduman layık görüldü.

Kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı gecenin sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.