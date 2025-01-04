"11. Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"11. Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

"11. Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla verilen "11. Necip Fazıl Ödülleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende takdim edildi.

04.01.2025 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla verilen "11. Necip Fazıl Ödülleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende takdim edildi.

Ödüller, Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle "Güneşten Başını Göklere Yükselt" teması ile sunuldu.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz'den oluşan jüri, 8 dalda Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan 8 ismi belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı etkinlikte konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Kısakürek'in ömrünü vesayetle mücadeleye adadığını söyledi.

Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya'nın açılacağını müjdelediğine işaret ederek, "24 Temmuz 2020 günü Ayasofya'da icra edilen muhteşem Cuma namazı, vesayete karşı kazanılan zaferin ilanıydı. Türkiye vesayetin işgalinden kurtulmasaydı, sınırımızda teröristan kurulur ve Suriye'nin toprak bütünlüğü hayal olurdu. Türkiye Ayasofya'yı açamasaydı, Suriye'nin Ayasofya'sı diyebileceğimiz Emevi Camii, özgürlüğüne asla kavuşamazdı." ifadelerini kullandı.

"Türküler insanı en olmadık şekilde iç dünyasına çeker"

"Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne değer görülen hattat Hasan Çelebi de gençlik yıllarında, Kısakürek'in konferanslarını takip ettiğini belirterek, "Hüsnühat sanatı tam söndü, sönecek derken yeniden alevlendi. Dünyanın her bir tarafında talebelerimiz birincilikler alıyor. Osmanlı döneminde bu sanat çok ileri gitmişti, halka mal olmamıştı. Bugün güzel yazıları herkes evine alabiliyor. Hüsnühat sanatını su yüzüne çıkaranlardan olduğumuz için kendimi teselli ediyorum." dedi.

"Necip Fazıl Müzik Ödülü"ne layık görülen Muzaffer Ertürk ise insanoğlunun hatırasını ve hafızasını en güzel izah eden unsurlardan birinin türküler olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yıllardan beri Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde var olan musiki yapısı içinde hercümerç oldum. İnsan motifini bu kadar güzel tarif eden türkülere şahit oldum. Yıllardan beri bu neşe ve güzellik içerisinde hizmet ediyorum. Türküler, insanı en olmadık şekilde iç dünyasına çeker. Bir söz ve bir nağme ile bütün hatıralarını hisseder. Bu yolculuğumuzda bizi takdir eden ve bu güzel ödülü layık görenlere çok büyük şükranlar sunuyorum."

"Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne şair Furkan Çalışkan, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"ne yazar Naime Erkovan, "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne Dr. Mustafa Merter, "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü"ne Gülşen Funda, "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"ne Filistinli ressam Süleyman Mansur, "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü"ne ise yazar Nehir Aydın Gökduman layık görüldü.

Kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı gecenin sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Edebiyat, Politika, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel '11. Necip Fazıl Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı
22:48 FBI, ABD’deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
22:25 İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:15 Serdar Ali Çelikler’in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
08:03 ABD’de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü 2 ölü, 18 yaralı ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 02:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: "11. Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.