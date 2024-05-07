11 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Eden Şüpheli Yargılanıyor

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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğunu iş yerinde istismar eden 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı. Mahkeme duruşmayı 4 Haziran 2024 tarihine erteledi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Geçen yıl mayıs ayında okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve taciz eden Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Dükkandaki ses yalıtımlı özel oda görüntülenirken Şenay'ın istismar görüntülerini kayda aldığı ortaya çıktı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Metin Şenay, bugün hakim karşısına çıktı. Sadece vekaletnamesi olan avukatlar salona alındı. Koridorda kalan izleyiciler, "Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" şeklinde slogan attı. Sanık Diyarbkır Cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Ayrıca iki mağdurun yakınları katıldı.

Duruşmada sanık Metin Şenay'ın ifadesi alındı. Ayrıca duruşmada mağdur çocuklarıdan birinin pedegog eşliğinde beyanları alındı. Mağdur annelerinden biri duruşmada sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Anne salondan çıkarıldı.

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğuna devamına hükmederek duruşmayı 4 Haziran 2024 tarihine erteledi.

METİN ŞENAY HAKKINDA YÜZLERCE YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli Metin Şenay'ın ilk mağdura yönelik işlediği "zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 6 aydan 36 yıl 9 aya kadar, "zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 63 yıldan az olmayacak ceza ve "müstehcen yayınların üretilmesinde çocukları kullanmak" suçundan 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Metin Şenay'ın, eşinin yeğeni olan iki mağdur çocuğa yönelik 2019-2023 yılları arasında işlediği, "zincirleme olarak cebir veya hile kullanarak çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 18 yıl 4 aydan 62 yıl 1 aya kadar, "zincirleme olarak üçüncü derece kayın hısımlığı bulunan 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ayrıca 63 yıldan az olmayacak bir ceza ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da ayrı ayrı 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanık Şenay'ın son mağdur çocuğa karşı 24-25 Mayıs 2023 tarihinde işlediği "cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıldan az olmamak üzere ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelinin ayrıca "çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak ve bulundurmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi de istendi.