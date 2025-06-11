11 Yaşındaki Mustafa'dan Temizlik Personeline Anlamlı İkram - Son Dakika
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11 Yaşındaki Mustafa'dan Temizlik Personeline Anlamlı İkram

11.06.2025 14:39
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Düzce'de 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü, Kurban Bayramı'nda temizlik personeline kolonya ve çikolata ikram ederek herkesin takdirini topladı. Bu duyarlı davranış sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Düzce Belediyesi'nden de teşekkür aldı.

Çocuktan yürekleri ısıtan hareket: Temizlik personeline kolonya ve çikolata ikram etti

DÜZCE - Düzce'de Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik personellerine çikolata ve kolonya ikram eden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü yürekleri ısıttı.

Düzce'de Uzunmustafa Mahallesi'nde yaşayan Karagüllü ailesinin ferdi Mustafa Yiğit Karagüllü, Kurban Bayramının 3. günü mahallede temizlik çalışması yapan Düzce Belediyesi personellerine kolonya ve şeker ikram etti. Ailesi tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü'nün sergilediği davranış görenlerin yüreğini ısıttı. Kurban Bayramı'nda mesai yapan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personellerin yanına giderek kolonya ve şeker ikramında bulundu. Gencin bu davranışı karşısında memnuniyetlerini dile getiren işçileri kayda alan aile, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa süre içinde büyük beğeni alan videoya gelen yorumlarda sosyal medya kullanıcıları, duyarlı ve hassas davranışı için çocuğu kutladı.

Düzce Belediyesi'nden teşekkür

Videonun ardından Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç beraberinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Gülbahar Şahin ile birlikte, Karagüllü ailesini ziyaret ederek hem Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamları ile hediyesini iletti hem de ikramları için teşekkür etti. Kılıç, duyarlı davranışın örnek teşkil etmesini temenni ederek, "Sosyal medya üzerinde hızla yayılan videoda gördüğümüz bu davranış hem personelimizi hem de bizleri çok mutlu etti. Emeğin karşılığı olan bu güler yüz en büyük takdir sözlerinden çok daha etkili oldu. Bayram boyunca mesai yapan emektar arkadaşlarımıza motivasyon kaynağı oldu. Genç kardeşimizin böyle ince bir davranışta bulunması umarım herkese örnek olur. Kendisine başkanımız, kurumumuz ve personelimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Mustafa Yiğit ve ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Faruk Özlü'ye ve Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 11 Yaşındaki Mustafa'dan Temizlik Personeline Anlamlı İkram - Son Dakika

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