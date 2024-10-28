12 Bin Yıllık Siyez Buğdayı Ekiliyor - Son Dakika
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12 Bin Yıllık Siyez Buğdayı Ekiliyor

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Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekim zamanı geldi. Çiftçiler, doğal yöntemlerle üretim yapıyor.

28.10.2024 13:26
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Buğdayın atası 12 bin yıllık siyez toprakla buluştu

Coğrafi işaretli siyezde ekim zamanı başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde coğrafi işaretli, 12 bin yıllık siyez buğdayı toprakla buluştu. Çiftçiler kış mevsimi öncesindeki nemden faydalanarak rekolteyi arttırmayı hedefliyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin de kar alanda yetiştirilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürün siyez buğdayının ekimine başlandı. Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit bulguru" olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi, kar yağışı öncesinde çiftçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekilen siyez buğdayı, sulanmadan ve hiçbir gübre kullanılmadan, kar suyuyla yetişiyor. Ağustos ayında da hasadı yapılan siyezden aldıkları rekolteden ve vatandaşların gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyan ilçedeki çiftçiler, üretimi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Siyezden yaptığımız ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyoruz"

İhsangazi ilçesinde ailesi ile birlikte siyez yetiştiren Sebahattin Ciğerci, siyezi katma değerli ürünlere dönüştürerek sattıklarını belirterek, "2024-2025 sezonunun siyez ekimini yapıyoruz. Ben yaklaşık 90 dönüm alanda siyez ve kıraçka buğdayı ekmekteyim. Bunları kendimiz değerlendiriyoruz. Hasadını yaptıktan sonra bunu ayırıp siyez unu, siyez makarnası, siyez eriştesi gibi çeşitli ürünler yapmaktayım. Yaptığımız bu ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şu anda şartlar ekim için çok iyi. Allah izin verirse bol kazançlar elde ederiz" dedi.

"Bizim için çok önemli bir ürün"

Atalarından kalan ve uzun süredir atıl vaziyetteki tarlaları siyezle buluşturan genç çiftçi Yasin Ciğerci de daha erken hasat yapabilmek ve nemden faydalanmak için sonbaharda ekim yaptıklarını belirterek, "Bugün siyez buğdayızı tarlayla buluşturuyoruz. Siyezimizi ekmeden önce taşını toprağını ayırıyoruz. Neden bunları ayırdığımızı sorarsanız, siyez buğdayımızın içinde yem bitkisi olmamasını istiyoruz. Bizim için çok önemli bir ürün. Biz siyezi Nisan ayında da toprakla buluşturabiliyoruz. Ancak biz Ekim ayında ekiyoruz" diye konuştu.

"Allah nasip ederse Ağustos ayında hasadını yapacağız"

Yetiştirdikleri siyezden çeşitli ürünler yaptıklarını ve Türkiye'nin her yerinden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Yasin Ciğerci, "Bugün babam ile birlikte tarladayız. Siyez buğdayı tarla ile buluşturuyoruz. Ekim için bugünü seçmemizin sebebi ise siyezin nemi çok sevmesi. Siyez, sabahki nemin üzerine düşmesi ile toprağa tutunabiliyor. Bu da biz çiftçiler için çok önemli. Allah nasip ederse de Ağustos ayında hasadını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Toprağın değerini bilsinler"

Gençlere seslenen Ciğerci, "Genç arkadaşlara, çiftçilik yapmak isteyenlere seslenmek istiyorum. Herkes toprağına sahip çıksın, toprağının değerini bilsinler. Kimse 'ben yapamıyorum' demesin. Herkes kendi bölgesindeki tarımsal ürünlere sahip çıkmalı. Ben de siyez buğdayına sahip çıkıyorum. Bu konuda çok şanslıyım, çünkü ailem yanımda" ifadelerini kullandı.

12 Bin Yıllık Siyez Buğdayı Ekiliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 12 Bin Yıllık Siyez Buğdayı Ekiliyor - Son Dakika

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