12 Eylül Darbesi'nin Yıl Dönümünde Parti İl Başkanlarından Mesajlar

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba mesajda, 12 Eylül'ü "tarihe kara bir leke olarak geçen bir gün" olarak nitelendirerek darbecilerin pek çok hukuksuz ve adaletsiz uygulamaya imza attığını vurguladı.

Milletin egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere karşı en güçlü cevabın demokrasiye sahip çıkarak verildiğini ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesi, ülkemizi sosyal, ekonomik ve hukuki anlamda derin yaralarla baş başa bıraktı. İfade ve basın özgürlüğünden sendikal haklara, eğitimden adil yargılanmaya kadar birçok alanda ağır kısıtlamalar getirildi.

Bu kısıtlamalar, halkımızın gündelik yaşamını çekilmez hale getirdi. Demokrasi dışı müdahaleler kimden gelirse gelsin, her zaman karşı durduk ve durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen en güçlü cevap oldu. Yaşasın demokrasi."

"Partimiz 1980 darbesinden en büyük zararı görmüş partidir"

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Taybıllı mesajında, 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'nin demokratik yapısına ve hukuk düzenine büyük zararlar verdiğini belirtti.

12 Eylül askeri darbesinden sonra, birçok insanın idam edildiğini, birçok insanın ise faili meçhul cinayetlere kurban gittiğini hatırlatan Taybıllı, mesajında şunları kaydetti:

"Birçok insan tutuklandı, işkence gördü, fişlendi. Kitaplar toplatıldı, yakıldı, gazeteler kapatıldı. Siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları kapatıldı. Toplumda izi silinmeyen yaralar açıldı. Partimiz 1980 darbesinden en büyük zararı görmüş partidir. İster askeri ister sivil, tüm darbelerin, darbeci girişimlerin karşısında olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir.

12 Eylül tarihe zulmün, işkencenin tarihi olarak geçecek ve asla aklanmayacak, affedilmeyecek, her zaman nefretle anılacaktır. 12 Eylül zulmüyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz."

"12 Eylül 1980 siyasi tarihimizin en kara günlerinden biri "

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Sinan Tekin, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında darbenin hukuksuzluk, vesayet ve insan hakları ihlali demek olduğunu belirtti.

Türkiye'de yapılan her darbeyle ülkenin geleceğinin ipotek altına alındığını vurgulayan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980 siyasi tarihimizin en kara günlerinden biri olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki olarak büyük bir yıkımın eşiğine getiren bu darbe, ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir. 1980 darbesinde sözüm ona adaleti tesis için bir sağdan, bir soldan asılan gençlerin acısı yıllar boyunca milletimizin yüreğini dağlamıştır.

Bizlere düşen Türkiye'de darbelere bir daha zemin oluşturmayacak bir hukuk düzenini hakim kılmak, millet iradesini tam manası ile tesis etmektir. Ümit ediyorum ki ülkemizde, hiç kimse ve hiçbir kurum bir daha darbe yapmayı aklından bile geçirmesin."

"Güçlü bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Güner, mesajında dernek olarak 12 Eylül'ün karanlık mirasını unutulmayacaklarını ve o günün toplum hafızasından silinmeyeceğini vurguladı.

Cunta darbesinin Türk Milleti üzerinde oynanan oyunları meşrulaştırmak için yapıldığını aktaran Güner, mesajında şunları kaydetti:

"Gencecik fidanlarımızın darağacına gönderildiği, tutuklanarak cezaevlerinde türlü işkencelere maruz kaldığı bu kara günler aynı zamanda demokrasi tarihimizin gerileme dönemleri olmuştur. Ne yazık ki bu ülke ne zaman birlik ve beraberlik içinde kalkınma adımları attıysa işte tam da o zaman bazı karanlık odaklar tarafından 12 Eylül gibi darbelere ve darbe girişimlerine pek çok kez maruz kalmıştır.

Yakın tarihimizde gerçekleştirilen 15 Temmuz Hain FETÖ Darbe Girişimi bunun en açık göstergelerinden biridir. Ama bu aziz millet artık darbelere boyun eğmeyeceğini, iradesine pranga vurmak isteyenlere meydan vermeyeceğini 15 Temmuz gecesi açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vatanın evlatları genciyle yaşlısıyla kendisi seçtiği hükümetin arkasında durmuş, iradesini paletleriyle ezmeye çalışan tanklara geçit vermemiştir. Demokrasinin, milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağına olan inancımızla, 12 Eylül gibi kara günlerin bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdürüyoruz."