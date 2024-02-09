12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 20 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Bursa'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 20 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Bursa'da Yakalandı

12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 20 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Bursa\'da Yakalandı

Antalya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve 20 yıl hapis cezası alan Sedat Özdemir, 1 yıldır aranıyordu. Özdemir, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ANTALYA'da 12 yaşındaki kız çocuğuna 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası alıp, 1 yıldır aranan Sedat Özdemir (48), Bursa'da yakalandı.

Alanya ilçesinde 2015'te meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Özdemir hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda, mahkeme heyeti, Özdemir'i 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca adli kontrol kapsamında tutuksuz yargılanan Özdemir için yakalama kararı çıkarttı. 1 yıldır kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Özdemir, dün akşam Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Alanya, Bursa, Yakalama, Ceza, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 20 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Bursa'da Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:12:35. #1.13#
SON DAKİKA: 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 20 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Bursa'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement