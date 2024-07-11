12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı

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KAYSERİ'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S. (29), saklandığı evde gardıropta yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S.'nin yakalanması için operasyon düzenledi ve firari hükümlü gardırobun içinde bulunarak gözaltına alındı.

11.07.2024 23:08
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KAYSERİ'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S. (29), saklandığı evde gardıropta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, saklandığı evde gardırobun içinde yakalandı. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı
Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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