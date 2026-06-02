İBB Zabıta Müdürü Hakan Aplak 13 ay sonra görevine döndü

(İSTANBUL) İBB Davası'ndaki 13 aylık tutukluluğun ardından tahliye olan Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak görevine yeniden başladı. Göreve iade töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Zor zamanlardan geçiyoruz, dar zamanlardayız, üzerimize gelindiğini biliyoruz. Ancak dimdik ayaktayız" derken, Aplak da, "Başta Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, hala tutuklu bulunan tüm yol arkadaşlarımızın en kısa zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmalarını canı gönülden diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan ve 13 ay sonra tahliye edilen Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, törenle görevine başladı. Edirnekapı'da bulunan Zabıta Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB bürokratları ve Aplak'ın Anadolu ve Avrupa Yakası'nda çalışan mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Aslan, sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Aslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"ONURUYLA VE BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİN BAŞINA DÖNÜYOR"

"Ekrem Başkanımızın vatansever yol arkadaşları, Bugün çok güzel bir nedenle bir aradayız. Belediyemizin Avrupa Yakası Zabıta Müdürü, her zaman dürüstlüğüyle ve çalışkanlığıyla gurur duyduğumuz Hakan Aplak, yaklaşık 14 aylık haksız ve hukuksuz bir tutukluluk sürecinin ardından nihayet ait olduğu yerde, aramızda. Bugün, onuruyla ve başı dik bir şekilde görevinin başına dönüyor."

"EVİNE, YUVANA HOŞ GELDİN HAKAN APLAK!"

Biliyorum; o İstanbulluya hizmet etmeyi, işini çok özledi; sizler de onun o güven veren duruşunu, dostluğunu ve mesai arkadaşlığını çok özlediniz. Bugün, onca zorluğun, onca haksızlığın ve çekilen bunca hasretin ardından gelen vuslat vaktidir. Hakan Aplak, bir Cumhuriyet evladıdır. 1998 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyemizde, Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Her zaman devletine ve milletine sadakatle hizmet etmiştir; bugünden sonra da aynı inançla, aynı azimle hizmet etmeye devam edecektir. Evine, yuvana hoş geldin Hakan Aplak! Daha İstanbul için yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var! Bu anlamlı günde, benzer haksızlıklara karşı dimdik duran, Anadolu Yakası Zabıta Müdürümüz Nazan Başelli'ye de bir kez daha, kalpten bir 'hoş geldin' demek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki aramızdasınız.

"HAKAN MÜDÜRÜMÜZE KAVUŞTUĞUMUZ GİBİ, HAKSIZLIĞA UĞRAYAN TÜM YOL ARKADAŞLARIMIZA DA TEK TEK KAVUŞACAĞIZ"

Zor zamanlardan geçiyoruz, farkındayım. Dar zamanlardayız, üzerimize gelindiğini biliyoruz. Ancak dimdik ayaktayız! İnancımızdan, birbirimize olan bağlılığımızdan bir milim bile geri adım atmıyoruz. Sakın ama sakın umudunuzu kesmeyin. Biz kazanacağız. Er ya da geç haklılar kazanacak, adalet kazanacak. Bugün Hakan Müdürümüze kavuştuğumuz gibi, haksızlığa uğrayan tüm yol arkadaşlarımıza da tek tek kavuşacağız. Dün Silivri'deydim. Oradaki o iradeyi, o kararlı duruşu bizzat gördüm. Hepinize İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanı, ülkemizin yarınlarına olan umudu Ekrem Başkanımızın selamlarını, sevgilerini ve o bitmeyen enerjisini getirdim. Başkanımızın da dediği gibi: 'Asla vazgeçmeyeceğiz, hep birlikte başaracağız!"

"BAŞTA EKREM İMAMOĞLU OLMAK ÜZERE, HALA TUTUKLU BULUNAN TÜM YOL ARKADAŞLARIMIZIN EN KISA ZAMANDA AİLELERİNE VE SEVDİKLERİNE KAVUŞMALARINI CANI GÖNÜLDEN DİLİYORUM"

Mesai arkadaşlarının alkışları arasında konuşan Hakan Alpak da, "Hayatımın en zor ve en uzun günlerini yaşadım. Sevdiklerimin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğum ailemden, tam 13 ay, yani 391 gün, boyunca ayrı tutuldum. Bu zorlu sürecin ardından, bugün yeniden aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım. Yaşadığım bu mutluluğu kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Bu zorlu süreçte gücümü; ailemden, sevdiklerimden ve sizlerin bana duyduğu özlem ve güvenden aldım. Bu vesileyle, başta Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, hala tutuklu bulunan tüm yol arkadaşlarımızın en kısa zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmalarını canı gönülden diliyorum. Bu zor süreçte beni ve ailemi yalnız bırakmayan başta Sayın Başkan Vekilimiz Nuri Aslan Bey olmak üzere tüm yöneticilerimize; desteklerini her an hissettiğim, üniformasını 28 yıldır onurla taşıdığım teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak'ı sahneye davet eden Nuri Aslan, göreve dönüşünü taze kır çiçekleriyle kutladı. Daha sonra Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başeli'ye de çiçek takdim eden Aslan, öğlen yemeğini Zabıta Daira Başkanlığı'nda çalışan personelle yedi. Tesis içinde de inceleme ve denetlemelerde bulunan Aslan'ın programı, çalışanlarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.