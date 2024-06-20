13 farklı renkte yetişen ortanca çiçeğinin hasadına başlandı - Son Dakika
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13 farklı renkte yetişen ortanca çiçeğinin hasadına başlandı

Hatay'da 5 dönümlük arazide ekili olan ve renk cümbüşüne bürünen ortanca çiçeği, Belen İlçesi'nde yaşayan Mehmet Tat tarafından yetiştirilmektedir. Tat, 13 farklı renge sahip ortanca çiçeklerinin hasadına başlamıştır. Ortanca bahçesi, gözleri ve gönülleri mest eden bir renk cümbüşü sunmaktadır. Mehmet Tat, baba mesleği olan ortanca çiçeği yetiştiriciliğini uzun yıllardır sürdürdüğünü belirtmiştir. Türkiye'nin en iyisi olduklarını söyleyen Tat, bahçelerindeki farklı renklerdeki ortanca çiçeklerini Türkiye'nin her tarafına gönderdiklerini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etmiştir.

20.06.2024 08:56
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13 farklı renkte yetişen ortanca çiçeğinin hasadına başlandı

HATAY - Hatay'da 5 dönümlük arazide ekili olan ve renk cümbüşüne bürünen Ortanca çiçeği, hasat edilmeye başlandı

Belen İlçesi'nin Soğukoluk Mahallesi'ndeki yaşayan Mehmet Tat, baba mesleği olan ortanca çiçeği yetiştiriciliğini sürdürmeye devam ediyor. Tat, 5 dönüm araziye ektiği 13 farklı renge sahip ortanca çiçeğinin hasadına başladı. Renk cümbüşüne bürünen ortanca bahçesi, gönülleri ve gözleri mest ediyor.

Baba mesleğini uzun yıllardır sürdürdüklerini dile getiren 33 yaşındaki Mehmet Tat," Yaklaşık 16-17 yıldan beri, bu işi yapıyorum. Bu iş, baba mesleğimiz. Şimdi başka yerde de yetişen ortancalarımız var, bizimkiler kalite olarak normalin daha üstünde. Başka yerde yetişen çay tabağı büyüklüğünde, bizdekiler gördüğünüz gibi yemek kazanı büyüklüğünde. Şu ortancayı başka yerde yetiştiren yok, Türkiye'nin en iyisiyiz diyebiliriz. Fıstıki yeşil, sadece bizim kendi bahçemizde var. Bahçede tahmini 1500 kökümüz var ve şu anda yaklaşık 13 rengimiz var. Diğer yapan arkadaşlarımız var 2-3 çeşit renkler var, pembesiydi beyazıydı, eflatunuydu. Bizde 13 çeşit renk var şu anda. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz, emeğimizi karşılıyor. Bizi aç bırakmıyor emeğimiz karşılıyor, 5 dönüm alanda üretim yapıyoruz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 13 farklı renkte yetişen ortanca çiçeğinin hasadına başlandı - Son Dakika

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