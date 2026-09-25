13 ilde sahte evrakla 1070 yabancıya vatandaşlık sağlayanlardan 26'sı tutuklandı - Son Dakika
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13 ilde sahte evrakla 1070 yabancıya vatandaşlık sağlayanlardan 26'sı tutuklandı

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13 ilde sahte evrakla 1070 yabancıya vatandaşlık sağlayanlardan 26\'sı tutuklandı
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Sahte evraklarla 1070 yabancıya Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ve 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağlandığı belirlendi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı tutuklandı, 48'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSTANBUL merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapılmış olarak gösterilen bin 70 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 48 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ile diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçeği yansıtmayacak şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında gerçeği yansıtmayan işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle gerçekleştirildiği gösterilen toplam 72 milyon 250 bin dolarlık işlemin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığı öğrenildi. 88 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 78 ev adresi ve şirkette arama yapıldı. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlere kayyım atandığı bildirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 48 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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