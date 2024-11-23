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13 yaşında roman yazdı, gelirini eğitiminde kullanacak

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Pınar Kurt, küçük kardeşinin yaşadığı olaylardan esinlenerek "Gerçekliğe Mahkum İki İnsan" adlı roman yazdı.

İpsala Aliçopehlivan Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Pınar Kurt, çevresinde yaşanılan olaylardan esinlenerek kitap yazmaya karar verdi. Önce kurşun kalemle deftere yazdığı kitabının taslağını sonra tükenmez kalem ile daha sonra da bilgisayar ortamına taşıyarak kitabı çıkarttı.

İlk kitap yazma denemesine ilkokul yıllarında başlayan Kurt; öykü, masal, şiir ve kompozisyon yazdı. Daha sonra çevresine yaşadığı olaylardan esinlenen pınar, ilkokul düzeyinde 205 sayfalık "Gerçekliğe Mahkum İki İnsan" adlı roman yazdı.

5'inci sınıfta kitap yazmaya ilk adımını atan Kurt, önce cep telefonuna yazdığı kitabın taslağının silinmesi sonrası ailesi tarafından alınan masa üstü bilgisayara yazdı. Kurt, "Daha sonra 7'nci sınıfta tekrardan yazmaya karar verdim. Murat Akyol ağabeyim fikirler vererek kitabımı düzeltmemi sağladı. Çok heyecanlıyım. Çok güzel tepkilerle karşılaştım. Bugünden sonra yüzlerce kitap yazmayı düşünüyorum. Kitabımın gelirini ilerideki eğitim yıllarında kullanmak istiyorum" dedi.