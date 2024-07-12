13 yaşındaki solist ve 93 yaşındaki tambur sanatçısı aynı koroda yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

13 yaşındaki solist ve 93 yaşındaki tambur sanatçısı aynı koroda yer aldı

13 yaşındaki solist ve 93 yaşındaki tambur sanatçısı aynı koroda yer aldı

KAYSERİ'de düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde, 13 yaşında solistlik yapan Görkem Işıl Güldemir ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı Sabit Özdemir Özenç aynı koroda yer aldı. Konserde konuşan Güldemir, Türk Sanat Müziği'ni sevdiğini ve mesleğini bu yönde yapmak istediğini belirtti. Özenç ise gençlere müzikle uğraşmanın şartlarını anlattı ve sürekli çalışmanın önemini vurguladı.

12.07.2024 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de, bestekar Amir Ateş'i anma gecesinde düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde, 13 yaşında solistlik yapan Görkem Işıl Güldemir ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı Sabit Özdemir Özenç aynı koroda yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından, bestekar Amir Ateş'i anma gecesinde Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Amir Ateş ve davetliler katıldı. Çeşitli eserlerin seslendirildiği konserde, 13 yaşında solistlik yapan Görkem Işıl Güldemir ile 93 yaşındaki tambur sanatçısı Sabit Özdemir Özenç aynı koroda yer aldı. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Görkem Işıl Güldemir, "13 yaşındayım. Türk Sanat Müziği'ni gerçekten çok seviyorum. Babam Türk Sanat Müziği çalışmalarına gidiyordu. Ben de müzikle uğraşmak ve mesleğimi de bu yönde yapmak istiyorum. Bu yüzden babamla birlikte ben de çalışmalara gitmeye başlamıştım. Türk Sanat Müziğini dinledikçe çok hoşuma gitmeye başladı. Ben de söylemeye başladım. Sevdiğim için de konsere çıktım. En yaşlısından gencine kadar bu işin devam etmesi hoşuma gidiyor. Sabit Özdemir Özenç de benim için çok değerli birisi" dedi.

'SÜREKLİ ÇALIŞMAK GEREKİYOR'

Sabit Özdemir Özenç ise "Bu koroda tambur çalacağım. Ben bağlama, ud, tambur ve biraz keman çalarım. Temel sesim tamburdur. Tamburu çok severim. Ben de genç yaşımda başladım. Bu yaşa geldim, bırakmadım. Görkem Işıl da benim gibi sonuna kadar bırakmasın. Gençler musikiye başladığında, bunun şartları var. Doğuştan yetenek, karar vermek, iyi bir öğretmene öğrenci olmak ve sürekli çalışmak gerekiyor. Ben gençlere bunları tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sanat, Müzik, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki solist ve 93 yaşındaki tambur sanatçısı aynı koroda yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
23:37 Van Gölü’nde 4,3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:35 Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 00:39:04. #1.12#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki solist ve 93 yaşındaki tambur sanatçısı aynı koroda yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement