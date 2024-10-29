14. Antalya Kitap Fuarı\'na Yoğun İlgi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'na vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

14. Antalya Kitap Fuarı, dördüncü gününde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevini kitapseverlerle buluşturduğu fuar, ziyaretçi akınına uğruyor. "İnsan Olmak" temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı'nda okurlar, hem sevdikleri yazarlar ile tanışma fırsatı bulurken hem de bol bol kitap alma şansı buluyor.

"'Okumak Lazım' sloganıyla bir çadırda başladığımız bu yolda şimdi buralara kadar geldik"

Kitap Fuarının 4'üncü gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bu yılki fuarda ilk kez okurlarıyla buluştu. İlk kitabı "Ben bu Şehre Aşığım" ve "İkinci Yaşam: Siyaset ve İhanet" isimli kitaplarını imzalayan Başkan Muhittin Böcek, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye'yi temsil ettiği için fuarın açılış törenine katılamadığını ve bu yüzden üzgün olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Doğum günüm olan 25 Ekim'de Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildim. Ama Roma'dan gelir gelmez bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarında kitapseverler ve yazarlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Belediye eliyle Türkiye'de yapılan en büyük kitap fuarını gerçekleştiriyoruz. 'Okumak Lazım' sloganıyla bir çadırda başladığımız bu yolda şimdi buralara kadar geldik" diye konuştu.

Son dönemlerde yaşanan kadın cinayetleri ve bebek katliamlarına çok üzüldüklerine dikkat çeken Başkan Böcek, "Bu yaşananlar hepimizi çok üzdü, birilerine de ders olsun diye 'İnsan Olmak' sloganıyla bu yıl fuarımızı açtık. Fuar her geçen yıl daha da artan bir okuyucu kitlesiyle buluşuyor, geçen yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçimiz olmuştu inşallah bu sene de bir milyonu geçeceğiz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üçüncü kitap için hazırlıklara başladı

Başkan Muhittin Böcek ayrıca üçüncü kitabını yazmak için hazırlıklara başladığını müjdeledi. Başkan Böcek, vatandaşlara ve fuara katılan yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

14. Antalya Kitap Fuarı'nın 4'üncü gününde Fatih Tuncay, Zehra Ünüvar, Işık Öğütçü, Nilüfer Gülerman okurlarına kitaplarını imzaladı.Dördüncü günde özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, yayın evlerinin stantlarını ziyaret ederek, ihtiyacı olan kitapları alma fırsatı buldu.

Fuar için Kumluca'dan arkadaşlarıyla geldiklerini söyleyen 10. Sınıf öğrencisi Ecnin Elevli, "Uzun süredir istediğim ve bulamadığım birçok kitabı bu fuarda bulduk. Sevdiğim yazarlara kitaplarımı imzalattım, kitap fiyatlarında güzel indirimler var. Muhittin Başkan ve emek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.