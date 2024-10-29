14. Antalya Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

14. Antalya Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 14. Antalya Kitap Fuarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, okurlarla buluşarak kitaplarını imzaladı. 'İnsan Olmak' temasıyla gerçekleştirilen fuarda, 271 yazar ve 225 yayınevi kitapseverlerle bir araya geldi.

29.10.2024 11:31  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'na vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kitap Fuarı'nda  vatandaşlarla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

14. Antalya Kitap Fuarı, dördüncü gününde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevini kitapseverlerle buluşturduğu fuar, ziyaretçi akınına uğruyor. "İnsan Olmak" temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı'nda okurlar, hem sevdikleri yazarlar ile tanışma fırsatı bulurken hem de bol bol kitap alma şansı buluyor.

"'Okumak Lazım' sloganıyla bir çadırda başladığımız bu yolda şimdi buralara kadar geldik"

Kitap Fuarının 4'üncü gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bu yılki fuarda ilk kez okurlarıyla buluştu. İlk kitabı "Ben bu Şehre Aşığım" ve "İkinci Yaşam: Siyaset ve İhanet" isimli kitaplarını imzalayan Başkan Muhittin Böcek, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye'yi temsil ettiği için fuarın açılış törenine katılamadığını ve bu yüzden üzgün olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Doğum günüm olan 25 Ekim'de Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildim. Ama Roma'dan gelir gelmez bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarında kitapseverler ve yazarlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Belediye eliyle Türkiye'de yapılan en büyük kitap fuarını gerçekleştiriyoruz. 'Okumak Lazım' sloganıyla bir çadırda başladığımız bu yolda şimdi buralara kadar geldik" diye konuştu.

Son dönemlerde yaşanan kadın cinayetleri ve bebek katliamlarına çok üzüldüklerine dikkat çeken Başkan Böcek, "Bu yaşananlar hepimizi çok üzdü, birilerine de ders olsun diye 'İnsan Olmak' sloganıyla bu yıl fuarımızı açtık. Fuar her geçen yıl daha da artan bir okuyucu kitlesiyle buluşuyor, geçen yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçimiz olmuştu inşallah bu sene de bir milyonu geçeceğiz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üçüncü kitap için hazırlıklara başladı

Başkan Muhittin Böcek ayrıca üçüncü kitabını yazmak için hazırlıklara başladığını müjdeledi. Başkan Böcek, vatandaşlara ve fuara katılan yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

14. Antalya Kitap Fuarı'nın 4'üncü gününde Fatih Tuncay, Zehra Ünüvar, Işık Öğütçü, Nilüfer Gülerman okurlarına kitaplarını imzaladı.Dördüncü günde özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, yayın evlerinin stantlarını ziyaret ederek, ihtiyacı olan kitapları alma fırsatı buldu.

Fuar için Kumluca'dan arkadaşlarıyla geldiklerini söyleyen 10. Sınıf öğrencisi Ecnin Elevli, "Uzun süredir istediğim ve bulamadığım birçok kitabı bu fuarda bulduk. Sevdiğim yazarlara kitaplarımı imzalattım, kitap fiyatlarında güzel indirimler var. Muhittin Başkan ve emek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

14. Antalya Kitap Fuarı\'na Yoğun İlgi
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Antalya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14. Antalya Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 02:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: 14. Antalya Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.