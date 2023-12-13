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14 Yaşındaki Fatih'i Kuaförden Çıkarken Takip Edip, 1 Metreden 6 El Ateş Etmiş - Son Dakika
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14 Yaşındaki Fatih'i Kuaförden Çıkarken Takip Edip, 1 Metreden 6 El Ateş Etmiş

Batman'da ailesinin husumet yaşadığı Enis S.'nin silahlı saldırısına uğrayan 14 yaşındaki Fatih Durmaz'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Baba Nizamettin Durmaz, saldırganın oğlunu vurmadan önce keşif yaptığını belirtti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli tutuklandı ve saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

13.12.2023 - 10:54,  Güncelleme: 11:10
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1)14 YAŞINDAKİ FATİH'İ KUAFÖRDEN ÇIKARKEN TAKİP EDİP, 1 METREDEN 6 EL ATEŞ ETMİŞ

BATMAN'da ailesinin husumet yaşadığı Enis S.'nin silahlı saldırısına uğrayan Fatih Durmaz'ın (14) hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaçan şüphelinin saldırıdan önce keşif yaptığını belirten baba Nizamettin Durmaz (42), "Kuaför dönüşünde şahıs takip ediyor. Daha önce burada keşif yapmış. Kaçış yollarını iyi biliyor. İş yerine 10 metre kala, çocuğa 1 metre mesafeden 6 el ateş ediyor" dedi.

Kozluk ilçesinde 2021'de akraba olan evli çift, sorun yaşamaya başladı. Sürece aileler de dahil oldu ve çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine akraba 2 aile arasında husumet başladı. Son olarak 28 Kasım'da lise öğrencisi Fatih Durmaz, kuaförden çıkıp, babası Nizamettin Durmaz'ın iş yerine gittiği sırada husumet yaşadıkları aileden Enis S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile 6 el ateş eden Enis S. kaçarken, 5 kurşunun isabet ettiği Durmaz, 10 metre mesafedeki babasının iş yerine koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralı Durmaz, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çalışma başlatan polis, Enis S.'ye yardım ettiği ileri sürülen Ş.İ., S.İ. ve R.İ.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli tutuklanırken, kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

'ŞU ANDA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Fatih Durmaz'ın tedavisi sürerken, babası Nizamettin Durmaz, Enis S.'nin oğlunu vurmadan önce keşif yaptığını söyledi. Durmaz, "2021'de Kozluk'ta bir olay yaşadık. İstemeyerek bir şahıs vefat etti. Şahıs vefat ettikten sonra husumet devam etti. Defalarca kanaat önderlerinin, farklı kişilerinin araya girmesine rağmen karşı taraf yanaşmadı. O gün de oğlum okuldan çıkarken iş yerine geldi. Tıraş olmak istediğini söyledi. 50 metre mesafedeki kuaföre yolladım. Kuaför dönüşünde şahıs takip ediyor. Daha önce burada keşif yapmış. Kaçış yollarını iyi biliyor. Geliyor, çocuğu takip ediyor. İş yerine 10 metre kala, çocuğa 1 metre mesafeden 6 el ateş ediyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. İstanbul'a nakletme gibi bir durumumuz var" dedi.

'TESLİM OLMA DİYE TEMBİHLENMİŞ'

Oğlunun akciğerinde mermi olduğunu söyleyen Durmaz, "Orada detaylı bir şekilde muayene edildikten sonra vücudunda herhangi bir hasarın olup, olmadığı tespit edilecek. Ona göre, durum değerlendirmesi yapılacak. Zanlıya destek veren 3 kişi tutuklandı. Şahıs hala yakalanmamış. Yakınlarını arayarak teslim olmak istediğini söylediğini duydum. 'Teslim olma' diye tembihlenmiş. Biz bu işin takipçisi olacağız. Zaten hukuki süreçler devam ediyor. Savcılık gerekli işlemleri başlatmış. Emniyet aynı şekilde titizlikle çalışıyor. İnşallah yakın bir zamanda yakalanır, adalete teslim edilir" diye konuştu.

14 Yaşındaki Fatih\'i Kuaförden Çıkarken Takip Edip, 1 Metreden 6 El Ateş Etmiş
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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Son Dakika Güncel 14 Yaşındaki Fatih'i Kuaförden Çıkarken Takip Edip, 1 Metreden 6 El Ateş Etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Fatih'i Kuaförden Çıkarken Takip Edip, 1 Metreden 6 El Ateş Etmiş - Son Dakika
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