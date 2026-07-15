Rize'de 15 Temmuz anısına 4 km yüzüldü - Son Dakika
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Rize'de 15 Temmuz anısına 4 km yüzüldü

Rize\'de 15 Temmuz anısına 4 km yüzüldü
15.07.2026 11:11
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Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen ‘Bir Baştan Bir Başa Rize’ etkinliğinde 17 kişilik grup, dalgalı Karadeniz’de 1,5 saatte 4 kilometre yüzerek İslampaşa Mahallesi’nde kıyıya çıktı. Eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, etkinliğin 15 Temmuz anısına yapıldığını belirterek, bu tür organizasyonların valilik düzeyinde her yıl yapılmasını diledi.

RİZE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karadeniz'e açılan 17 kişilik grup, dalgalı denizde 1,5 saatte 4 kilometre yüzdü.

Rize'de 17 kişilik yüzücü grup tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Bir Baştan Bir Başa Rize' adlı yüzme etkinliği düzenlendi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte; grup, Rize Limanı'ndan kendilerini Karadeniz'in derin sularına bıraktı. Dalgalı denize rağmen kulaç atarak 4 kilometre yüzen grup, 1,5 saat sonra bitiş noktası olan İslampaşa Mahallesi'nden kıyıya çıktı. Etkinlik sonunda katılımcılara madalya verildi.

'15 TEMMUZ'UN ANISINA YÜZÜYORUZ'

Etkinliği organize eden eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, "Bir uçtan bir uca Rize programı kapsamında buradan deniz girip, yat limanının az ilerisinde, takribi 4 kilometrelik bir mesafeyi arkadaşlarımızla beraber 15 Temmuz'un anısına yüzüyoruz. Cenabıallah bir daha ülkemize böyle bir 15 Temmuz göstermez inşallah. Bu ülkeyi bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazandırılmasında katkısı bulunan bütün geçmişimize, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve 15 Temmuz'a direnen halkımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimize, 15 Temmuz ve geçmişteki bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gönlüm arzu ediyor ki, bizim yaşımız da ilerledi, bunu biraz daha valilik düzeyinde, devlet düzeyinde Rize'nin programına girer ve her 15 Temmuz günü de biz bunu yaparız. Valilik düzeyinde bu program yapılırsa biz daha da çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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