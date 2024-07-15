15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Akif Altay Burdur'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Akif Altay Burdur'da anıldı

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki mezarı başında anıldı.

15.07.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Altay'ın Güvenli köyündeki kabri başındaki anma törenine, Burdur Valisi Türker Öksüz, şehidin eşi Gülsüm Altay, oğulları Niyazi ile Muhammed Altay ve kızı Aslı Altay Keçe, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Öksüz ve beraberindekiler Şehit Akif Altay'ın mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Vali Öksüz, burada gazetecilere, 15 Temmuz 2016'da ülkeye, Türk milletine, cumhuriyete ve anayasal düzene karşı hain ve alçakça bir girişim olduğunu söyledi.

Öksüz, FETÖ denen ihanet şebekesi terör örgütünün ülkenin kurumlarını hedef aldığını belirterek, "15 Temmuz dolayısıyla ülkemizin bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, istikbalimiz ve istiklalimiz için hiçbir karşılık göstermeden fedakarca canlarını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Öksüz, 15 Temmuz'da milletin eşi görülmemiş destansı bir kahramanlık öyküsü yazdığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun gayretiyle, üstün çabasıyla milletimiz ile tüm kurumlarımızın kenetlenmesiyle bu zafer kazanılmıştır. Bundan sonra da ülkemizi millet olarak topyekün korumaya, kollamaya canımızı siper etmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir terör örgütü, hiçbir yapılanma, ülkemizin bağımsızlığını, özgürlüğünü elinden alamaz, alamayacaktır." diye konuştu.

"15 Temmuz bizim için hüzün demek"

Şehit polisin eşi Gülsüm Altay da 15 Temmuz'un kapanmayan yaraları olduğunu aktardı.

Eşinin, evinden ve çocuklarından ayrı, gözünün vatanından başka başka bir şey görmediğini dile getiren Altay, "Vatan, bayrak aşkıyla canını feda etti. Tabi sadece 15 Temmuz'da değil, her zaman unutulmayacak anılar bıraktı. Unutmadık, unutmayacağız. O Allah'ın aslanı. Yokluğu ciğerimizi yakıyor, 15 Temmuz bizim için hüzün demek." diye konuştu.

Altay'ın Güvenli köyündeki kabri başındaki anma törenine, Burdur Valisi Türker Öksüz, şehidin eşi Gülsüm Altay, oğulları Niyazi ile Muhammed Altay ve kızı Aslı Altay Keçe, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua etti.

Kaynak: AA

Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Gölbaşı, 15 Temmuz, Çeltikçi, Burdur, Altay, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Akif Altay Burdur'da anıldı - Son Dakika


16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:24 Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 17:11:33. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Akif Altay Burdur'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement