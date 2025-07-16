15 Temmuz darbe girişiminin 9\'uncu yılında camilerden sela okundu

15 TEMMUZ darbe girişiminin 9'uncu yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, saat 00.13'te camilerden aynı anda sela okundu. İstanbul'un simgelerinden olan Taksim ve Ayasofya Camii'nde sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide şehitler için sela okundu. İstanbul'un tarihi simgelerinden Taksim ve Ayasofya Camii'nde de sela sesleri yükseldi.