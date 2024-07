15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Güncel

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Milletin Zaferi" sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, programda yaptığı konuşmada, aziz Türk milletinin ve Anadolu medeniyetinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Toplumun geleneklerini taşımayan ve hissiyatına tercüman olmayan bir anlayışın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özkan, "Milletimiz, insanlarımız, iyi niyetli gençlerimiz, kemale ermiş büyüklerimiz, bu tezgahı görüp, bunların kötü emellerine 'dur' dedi. Bunun patlaması da 15 Temmuz akşamıydı. İnşallah böylesine bir geceyle millet olarak bir daha karşı karşıya kalmayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve 15 Temmuz gazilerinden Recep Kara da programda konuşma yaptı.

Meydanda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki "Milletin Zaferi" programında yaptığı konuşmayı dinledi.

Program, Talha Bora Öğe şiir dinletisi ve Savaş Talha ile Eşref Ziya konserleriyle devam etti.

Karaman

Karaman'da, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, vatandaşlarla, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

Vali Sarıibrahim, 8 yıl önce milletin iradesini kurtarmak için mücadele eden herkesi, büyük bir şükranla andığını söyledi.

Millet iradesine hiçbir zaman zincir vurulamadığını ve vurulamayacağını belirten Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, 20. asrın başında, emperyalistlere ne cevap verdiyse, aynı cevabı 21. asrın başında, 15 Temmuz gecesinde de vermiştir. Erkeği, kadını, genci ve yaşlısıyla, her meslekten, her sosyal kesimden, her siyasi görüşten ferdiyle tüm farklılıklarını bir tarafa bırakan milletimiz, Çanakkale ruhunu, İstiklal Harbi ruhunu bir asır sonra ihya etmiştir. Ülkemiz, 'Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde muasır medeniyetlerin de üstüne olan yürüyüşüne devam edecektir."

Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Aksaray Şehitliği'nden, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü, birlik ve beraberlik sloganı attı ve şehitleri andı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

Yüreklerdeki heyecanı kaybetmemek için, toplumun her kademesiyle sahalarda olacaklarını belirten Kumbuzoğlu, "Kamu kurumlarıyla ve özel sektörüyle, tüm meslek gruplarının görevini en iyi şekilde yapmasıyla şehitlerimizin hakkını ödemeye çalışacağız. Bütün temennimiz bu yönde. Gördüğünüz gibi sokaklar, meydanlar her yer dolu. 8 yıl geçmesine rağmen hiçbir heyecan kaybı yok." dedi.

Ardından, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de konuşma yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kent Meydanı'ndaki etkinlikler, mehter takımının gösterisiyle başladı.

Milli sporcular, sancak koşusuyla getirdikleri Türk bayrağını, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teslim etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitlere dua edildi. Meydandaki kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izledi.

Vali Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, isimlerini tarihe ve gönüllere kazıyan 15 Temmuz gazilerini, saygı ve şükranla selamladığını söyledi.

Ülkenin dört köşesinde terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen tüm kahramanları da rahmetle andığını kaydeden Yiğitbaşı, "15 Temmuz 'siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' diyerek sokağa fırlayan ve ülkemizin hür iradesine kalkan elleri kıran kahraman milletimizin ve 252 şehidin gecesidir. 15 Temmuz gecesi, millet olarak kırk yıllık hain planı bir gecede bozduğu, tarihe, bizden sonraki nesillere, iftiharla taşınacak yeni bir zafer günüdür." dedi.

Programda, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de konuşma yaptı.