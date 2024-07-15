15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Anma Programları - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Anma Programları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Anma Programları

Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı düzenlendi.

15.07.2024 14:00
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Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı düzenlendi.

Bolu'da Garnizon Şehitliği'ndeki anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından, şehitler için dua okundu.

Daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılarak dua edildi.

Programa, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı, mevlit okundu.

Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde düzenlenen programa, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, şehitlik ziyaretinin ardından mevlit programı için Mehmetalipaşa Camisi'ne geçti.

Şehitler ve merhum gaziler için okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit sonrasında Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitler için dua etti.

Burada şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Hacıbektaşoğlu, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlikteki programın ardından "15 Temmuz Fotoğrafları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, il protokolüyle kesti.

Vatandaşlar sergiye ilgi gösterdi.

Bartın

Bartın'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sergi açılışı yapılmasının ardından şehitlik ziyaret edildi.

Hükümet Caddesi'nde düzenlenen sergide, 15 Temmuz akşamı vatandaşların darbe girişimi yapan askerlere karşı verdiği mücadele anları sergilendi.

Daha sonra Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ve il protokolünün katıldığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Karabük

Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Yenişehir Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerin aziz hatırasını yad etmek için mevlit programı düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Vali yardımcıları Muhittin Gürel ve Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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