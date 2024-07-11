15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Yola Çıkıyor - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Yola Çıkıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Yola Çıkıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz'da yola çıkacağını duyurdu. Tren, Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol katedecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak.

11.07.2024 12:51
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz'da yola çıkacağını duyurdu. Uraloğlu, "Trenimiz Ankara-Eskişehir- İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol katedecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında başlayan ve bu yıl 6'ncı kez yola çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz Pazar günü saat 13.10'da Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurlanacağını duyurdu. Hızlı tren setinin 'Milletin Zaferi' temasıyla tasarlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, Hakk'ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol katedecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, hızlı trenin 411 yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini belirterek, "Demokrasi ve milli birlik şuuruyla sadece bir gün değil her gün ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi trenlerimizle yaşatmaya devam ediyoruz. Her 15 Temmuz'da bir gelenek haline gelen ve ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi ve kahramanlık destanını trenlerimizin üzerinde nesilden nesile aktaracağız. Milli irademize, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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