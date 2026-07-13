15 Temmuz gazisi: Yine olsa yine yaparız - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi: Yine olsa yine yaparız

15 Temmuz gazisi: Yine olsa yine yaparız
13.07.2026 12:59
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Milli Savunma Bakanlığı önünde helikopter ateşiyle yaralanan gazi Durak Deniz, Allah'ın o gece korkuyu alıp cesaret verdiğini belirterek, 'Yine olsa yine yaparız' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Milli Savunma Bakanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan Durak Deniz, "Allah o gün korkuyu aldı içimizden, bir cesaret verdi. Yine olsa yine yaparız. Kesinlikle kendimden de eminim diğer gazi arkadaşlarımdan da." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ve darbecilere karşı verilen demokrasi mücadelesinde yer alan Deniz, Milli Savunma Bakanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi oldu.

Deniz, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak için on binlerce insanın Kızılay Meydanı'na akın ettiğini anlattı.

Kendisinin de üç arkadaşıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne ardından Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı önüne gittiklerini belirten Deniz, orada gördüklerinin anlatılamayacak kadar kötü olduğunu söyledi.

"Keşke şehit olsaydık"

Deniz, darbecilerin tanklarla vatandaşların üzerine ilerlediğini aktararak, "Ayakkabılarımızın altı kandan kıpkırmızıydı. Çünkü tanklar ezmiş insanları düşünün. Onlarca ton ağırlığında demir paleti olan bir tank bir insanın üstünden geçmiş, bedeninden geriye ne kalır? Paramparça olmuş bedenler vardı." ifadelerini kullandı.

Darbecilere karşı koyarken yaşamını yitiren insanları gördüğünü belirten Deniz, Milli Savunma Bakanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralandığını kaydetti.

Deniz, "Ayak parmağımın biri koptu. Vücudumun çeşitli yerlerinde şarapnel var. 'Keşke şehit olsaydık.' diyeceğiz ama nasip olmadı, bize gazilik nasip oldu. Biz de 10 senedir devletimize, milletimize layık olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"O gece iyi niyetle meydanlara çıkan kim varsa hepsi gazidir"

Gazilik ünvanının kendisine olumlu katkılar sağladığını dile getiren Deniz, şöyle devam etti:

"Gazi olarak yaşıyor olmak gerçekten gurur veriyor, onore ediyor. Bu onurla yaşamak da çok güzel. Çocuklarımıza bırakacağımız bir miras var artık. Toplumun çok büyük bir kesiminde bize karşı saygı var. O gece milyonlar sokaktaydı Türkiye genelinde ama gazilik sadece 2 bin 700 kişiye nasip oldu. Biz de o 2 bin 700 kişiden biriyiz. O gece benim yaralanmış olmam, meydanlarda olup da yaralanmayan ama bizden daha çok mücadele eden insanlardan bir farkım olduğunu göstermiyor. Bana göre o gece iyi niyetle meydanlara çıkan kim varsa hepsi gazidir."

Gazi Deniz, normal şartlarda silah sesi duyulduğunda insanların korkacağını ve kaçacağını dile getirerek, "Allah o gün korkuyu aldı içimizden, bir cesaret verdi. Yine olsa yine yaparız. Kesinlikle kendimden de eminim diğer gazi arkadaşlarımdan da." dedi.

"Biz üstümüze düşeni yaptık, devletimiz de üstüne düşeni yaptı"

Darbe girişiminin ve o gece yaşananların unutulmaması, gençlere ve çocuklara aktarılması amacıyla çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Durak Deniz, "15 Temmuz hain bir darbe kalkışmasıydı. Aslında darbe değildi, bir terör eylemiydi. Bu konuda devletimize güvenimiz tam. Her devletin içinden böyle şeyler çıkabiliyor. Biz devletimizi, bayrağımızı, vatanımızı seviyoruz. Hep de o şekilde gençlerimize tavsiyede bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Deniz, darbe girişiminin 10. yılına girildiğini, bu nedenle toplumun olaya ilk günkü hassasiyetle yaklaşacağına inandığını dile getirerek, "15 Temmuz unutulmamalı. 'Çanakkale'den 15 Temmuz'a' diye bir söylem var. Çanakkale'deki ruh neyse 15 Temmuz'daki ruh da oydu. Biz, vatandaş olarak elimizden geleni yaptık. Milletimizin de bunu ve bizleri unutmayacağını, unutulmaması gerektiğini her yerde söylüyoruz. Biz üstümüze düşeni o gece yaptık. Devletimiz de üstüne düşeni yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Kültür, Son Dakika

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