15 Temmuz Gazisi Halil Algan Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Halil Algan Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde tankın üzerine çıkarak mücadele eden Halil Algan, ağır yaralanarak felçli bir hayat sürüyordu. Mardin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Algan'ın ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Algan'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

11.11.2024 08:39
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1) 15 TEMMUZ'UN FELÇLİ GAZİSİ HALİL ALGAN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan ve buradaki askerlerin kurşunuyla ağır yaralanarak felçli bir şekilde hayatını sürdüren Mardinli Halil Algan (53), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetirdi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Algan, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, Bağcılar Güneşli'de yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle üzerine çıktı. Tankın içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Algan, hastaneye kaldırıldı. Burada 45 gün yoğun bakımda kalan Algan, kurşunun koltuk altından girerek omuriliğine verdiği tahribata bağlı olarak yatağa bağımlı kaldı. Memleketi Mardin'e dönen Algan, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başladı.

O günden bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Algan, bir süre önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buradan ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Algan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Algan'ın vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Algan'ın cenaze ve taziyesinin Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde yapılacağı öğrenildi. Algan'ın anısına birçok kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

VALİ TUNCAY AKKOYUN'DAN TAZİYE MESAJI

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz Gazimiz Halil Algan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kahraman gazimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Vatanımıza ve bağımsızlığımıza kast eden hain darbecilere karşı canı pahasına mücadele eden kahraman gazimiz Halil Algan, gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır."

DARBENİN YILDÖNÜMÜNDE DHA'YA KONUŞMUŞTU

Gazi Algan, darbenin 8'inci yıl dönümünde DHA'ya verdiği röportajında, o gece hiç pişmanlık yaşamadığını ve aynı durumun tekrar yaşanması durumunda yine vatanını savunmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Gazi olduğu günden bu güne kadar her zaman Allah'a şükrettiğini ifade eden Algan, "O gün iş yerimden eve gitmiştim. Evde televizyon izlerken bütün kanalların aynı şeyi söylediğini ve bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Darbe olduğunu öğrenince hemen sokağa çıktım. Emniyetin önüne gittik, orada biri konuşma yaptı ve 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi havaalanında bekliyor, oraya gidelim' dedi. Oradan hemen ana yola indik. Atış alanı köprüsünün yanında binlerce insan indik, bir kısmımız araçla bir kısmımız yürümeye başladı. Birkaç yüz metre yürüdük, arkadan bir tank geldi. Tank gelince benle birlikte 10 kişinin arasına tank daldı ve bazıları şehit oldu bazıları da gazi oldu. Tankı durdurmak için de 2 kişi üzerine çıktık. Tankın kapağındaki uzman çavuşa G-3 verdiler, ben de hemen elinden silahı alarak yanımdakine verdim ve 'kimseyi vurma!' dedim. 2 kilometrede daha gittik ve vurulduğumu hissettim. Yaralandığım esnada çok müthiş bir acı hissettim, düşmemek için tankın kapağını sıkıca tutup dua etmeye başladım. Vurulduktan sonra hastaneye götürüldüm. 45 gün yoğun bakımda, 1 ay da normal odada kaldımö dedi.

Kaynak: DHA

Tuncay Akkoyun, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi Halil Algan Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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