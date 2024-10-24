15 Temmuz gazisi: Teröristbaşının ölümü içimizdeki burukluğu hafifletmedi

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İSTANBUL'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Türk bayrağıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken yaralanıp gazi olan Bilal Akkuş, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Bizlerde bu şuur olduğu müddetçe, bu vatan ve bayrak sevgisi olduğu sürece, Gülen gidecek başkası gelecek. Teröristbaşının ölmesi içimizdeki burukluğu hafifletmedi, çünkü içeride binlercesi var" dedi.

Niğde Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli Bilal Akkuş, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da olduğunu ve yüzlerce kişi gibi kendisinin de sokağa döküldüğünü anlattı. Türk bayrağı asılı otomobiliyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken, Sancaktepe'de uğradığı saldırı sonucu gazi olduğunu aktaran Akkuş, "Vatanımızın birliği ve beraberliği için o gün göğsümüzü siper ettik. Devletimiz, bayrağımız ve vatanımız için sokaklara çıktık. Ben o gece İstanbul Sancaktepe'de gazi oldum. 15 Temmuz gecesi saat 01.45 sıralarında köprüye giderken ilk önce arabamın önünde bulunan Türk bayrağına, ardından bana saldırdılar. O gece hainlerin amacı Türk bayrağına ve vatanımıza saldırmaktı ama başaramadılar. Ben o gün küçük evladımı evde bırakıp sokaklara çıktım. Çocuğum babasız büyür ama vatansız büyüyemezdi. O gün köprüye giderken uğradığım saldırıda dudaklarım 3'e bölündü, dişlerim damaklarımla komple indi ve kafama 18 dikiş atılmıştı. Kafam ikiye bölünmüştü adeta. Bana o gece ilk müdahaleyi özel bir hastanede yaptılar. İlk müdahale sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Gittiğimde hastaneler içler acısıydı. Bayrak ve vatan sevgisiyle yanıp tutuşan insanlar vardı. Hastanede gözlerimi açtığımda yerde yatıyorduk, her yer kan içerisindeydi. Sedye bile yoktu. Hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldım" dedi.

'TERÖRİSTLER İDAM EDİLMELİ'

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle buruk bir sevinç yaşadığını anlatan gazi Akkuş, "Allah belasını verdi. Bizlerde bu şuur olduğu müddetçe, bu vatan ve bayrak sevgisi olduğu sürece, Gülen gidecek başkası gelecek. Bizim ülkemizi, bizim vatanımızı kaldıramıyorlar. Bu tür saldırılar devam edecek. Bizde bayrak ve vatan sevgisi olduğu sürece, çocuğumuzla, ailelerimizle her zaman onların karşısında dimdik durmaya, göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz. Teröristbaşının ölmesi içimizdeki burukluğu hafifletmedi, çünkü içeride binlercesi var. O gün vatandaşlarımız şehit oldu, binlercesi yaralandı. İçimiz halen buruk. Bizler teröristler için idamı bekliyoruz. Onlar idam edildiği zaman içimiz rahatlayacaktır. Türkiye'de bir an önce idamın getirilmesi ve bu tür insanların idam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.