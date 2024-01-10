İstanbul\'da Şiddetli Rüzgar Motosiklet Sürücülerine Zor Anlar Yaşattı

İSTANBUL'da, etkili olan şiddetli rüzgar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.Trafikteki diğer araçlar, rüzgardan etkilenmemeleri için köprüden geçene kadar motosikletlilere eşlik etti. Aralarında bir trafik polisi aracının da olduğu sürücüler otomobilleriyle motosikletlilerin yanında ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikte seyrettikleri sırada düşmemek için büyük çaba sarf eden motokuryelere sürücüler yardım etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'ndan Anadolu yakasına geçen motosikletlilere, trafik polisi aracı ve diğer araçlar uzun bir süre eşlik etti. Dörtlülerini yakarak ilerleyen sürücüler motosikletlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüden geçmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.