15 Temmuz şehitleri Adana\'da kabirleri başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Adanalı asker ve polisler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Kentteki şehitliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Vali Mustafa Yavuz ile kent protokolü, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki kabirlerini ziyaret etti. Vali Yavuz, şehitlerin kabri başında aile yakınlarıyla dua ederek karanfil bıraktı.

'CANLARINI SEVE SEVE BU VATANA VERDİLER'

İkiz şehitlerin babası Ali Oruç, evlatlarıyla gurur duyduğunu belirtti. Oruç, "Bugün evlatlarımın şehit oluşlarının 10'uncu yılı. Ne mutlu bana ki evlatlarım vatanı için canlarını seve seve verdiler. Mutluyum, huzurluyum. İki şehit babası olarak evlatlarım vatanına, dinine ve ezanına sahip çıktı. Evlatlarımla gurur duyuyorum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Allah kendisine uzun ömürler versin" dedi.

'ÜLKEMİZE DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Duaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, "Şehitlerimizin mezarı başında dualarımızı okuduk, görevimizi yerine getirdik. 10 yıl öncesine kadar Ahmet ve Mehmet kardeşlerimiz bu ailenin evladıydı, fakat aradan geçen 10 yılın ardından 86 milyonun evladı ve kardeşi olarak yaşamaya devam edecek. Onların sayesinde bugün özgür, bağımsız, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. 10 yıl önce FETÖ'nün darbe girişiminde onlar canlarını ortaya koydular. Vatanı, bağımsızlığı ve demokrasiyi savunmak adına en büyük fedakarlığı yaptılar. Bizler de onların hatırasına sahip çıkacağız. Ülkemize daha güçlü sahip çıkacağız, birliğimize ve beraberliğimize daha sıkı sarılacağız. Dünden daha fazla kenetlenecek, daha güzel yarınlara hep birlikte el ele yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Program kapsamında ayrıca darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur (24) ile piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine'nin (38) kabirleri de ziyaret edilerek dua edildi.