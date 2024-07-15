15 Temmuz şehitleri Artos Dağı zirvesinde anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri Artos Dağı zirvesinde anıldı

Van'da AFAD ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Artos Dağı'na tırmandı. 20 kişilik Doğada Arama Kurtarma Ekibi, zorlu bir tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı. Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan ekip, 15 Temmuz şehitleri için dua etti ve zirve defterini imzaladıktan sonra inişe geçti.

15.07.2024 22:24
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Van'da AFAD ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Artos Dağı'na tırmandı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik Doğada Arama Kurtarma Ekibi, "Demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi" mottosuyla Artos Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Zorlu bir tırmanışın ardından dağın 3 bin 537 rakımlı zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı okudu.

15 Temmuz şehitleri için dua eden ekip, zirve defterini imzaladıktan sonra inişe geçti.

Kaynak: AA

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