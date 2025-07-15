15 Temmuz şehitleri, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kortej geçişi ile anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kortej geçişi ile anıldı

15 Temmuz şehitleri, İstanbul Boğazı\'nda düzenlenen kortej geçişi ile anıldı
15.07.2025 20:02
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 253 şehit için 253 tekne Türk bayrakları ile İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kortej geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römörkör, 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve 2 rhib bot katıldı.

Deniz araçlarının Bebek Koyu, Beşiktaş ve Sarayburnu arasında gerçekleştirdiği kortej geçişi ilgiyle takip edildi.

Kortej geçini, İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Vali Yardımcıları Mustafa Kaya ve Nail Anlar ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Ortaköy Sahili'nden sahilinden izledi.

Şehit aileleri ve gazi yakınları korteji tekneden izledi

Etkinlik kapsamında şehit ve gazi yakını yaklaşık 70 kişi de Kaptan İlyas Mert teknesine bindirildi.

Bebek Koyu'ndan hareket eden teknede bulunan şehit ve gazi yakınları korteji izleyip, etkinliğe katıldı.

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kağan Şahin, teknede AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Şahin, şunları söyledi:

"Milletimizin, aziz milletimizin çıplak elleriyle tanklara karşı geldiği, o gece hepimiz sokaklardaydık. Bana ne gazilik, ne de şehitlik nasip oldu. Ama o günkü milli mücadelemize de şahitlik ettim ve iştirak ettim. Dokuzuncu yılında öncelikle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize şifalar diliyorum. Etkinliğimiz, 253 şehidimizin anısına 253 teknenin Boğaz'da bayrak korteji. Onların hatırası için İstanbul Boğazı'nda bir geçiş yapacağız. Valiliğimizin koordinasyonu ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte 15 Temmuz Derneğimizin organizasyonudur."

15 Temmuz'da yaşanan olaylara değinen Şahin, "15 Temmuz gecesi, emperyalizmin aparatı olan hain FETÖ'nün darbe girişiminde, hem o hainler hem de bütün dünya aziz Türk milletinin, Türkiye halkının birliğine, beraberliğine ve cesaretine şahit olduğu, o cesaretin karşılığında, bundan sonra hiçbir emperyal, hiçbir hain, hiçbir şekilde bu millete karşı gelemeyeceğini görmüştür." diye konuştu.

"O gün insanların üzerinde çelikten sert bir yürekleri vardı"

15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç da, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyerek, "15 Temmuz'un yeri bizde çok farklı. Aslında tüm Türk milleti için de çok farklıdır. Çünkü bir milletin direnişi vardı. Ben eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi oldum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan Alkılıç, şöyle devam etti:

"Buraya gittiğimizde insanların hep düşüncesi bu hainlerin hain olduklarını biliyorduk ama üzerimize ateş etmeyeceğini düşünüyorduk. Bu kavramda da biz elimizde ne bir silah, ne bir sopa, ne de bir taşla gittik. Sadece o gün insanların üzerinde çelikten sert bir yürekleri vardı. Biz oraya gittiğimizde yüzlerce, binlerce insanın hiç geri kaçmadan üzerlerine ne kadar ateş edilse de kaçmadan, bu hainlere doğru koştuklarını gördük. Biz de onların içerisindeydik. Bu hainlere tam 200 metre kala ben kafamdan ve kolumdan vuruldum. Tabii burada beni buldukları zaman arkadaşım beni sırtında taşımış. Köprüde vuruldum."

Alkılıç, arkadaşının yaklaşık 150 metreye yakın kendisini sırtına taşıdığını kaydederek, "Ben 6-7 ay sonra kendime geldiğimde bana söylediği tek bir şey vardı. Dedi ki, 'Sen sırtımdasın ve bu hainler hala ateş ediyorlar. Bir daha nasıl vurulmadık, hayret ediyorum.' dedi. Sadece ben değil yüzlerce insan orada vuruldu. Bu hainler bizim yaralılarımızı, şehitlerimizi dahi kenara almamıza izin vermediler. Yani gerçekten burada çok büyük bir kıyım yaptılar. Ben hep söylüyorum bunu. Allah hepimizin üzerinden korkuyu aldı." diye konuştu.

Ahmet Alkılıç, bir iş adamı olduğunu, 15 Temmuz Derneği'nde şehit ve gazi komisyonu başkanlığı yaptığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok genç yaşlarda iş hayatına atıldım ve hatta 15 Temmuz olduğu zaman Kadıköy bölgesinde inşaatlarım vardı. Haberi orada aldım ve alır almaz da köprüye koştum. 3 çocuk babasıyım. Şu an teknede ailemle beraberim. Türkiye'mizin üzerine oynanan oyunlar hiçbir zaman bitmeyecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kortej geçişi ile anıldı - Son Dakika

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