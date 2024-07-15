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15 Temmuz Şehitleri Kabirleri Başında Anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında şehit kabirlerini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban, Vali Murat Zorluoğlu, il ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlarca mezarları başında anıldı.

Vali Zorluoğlu, beraberindeki askeri ve mülki erkanla birlikte ilk olarak şehit Polis Memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesi Pekmezciler köyündeki kabrini ziyaret etti. Zorluoğlu, kabir başında edilen duaların ardından şehit polis Gürsel'in mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Burada programı takip eden basın mensuplarına açıklama yapan Vali Zorluoğlu "O gece sokaklara, meydanlara çıkarak tanklara, uçaklara adeta göğüslerini siper ederek bu memleketin geleceğini kurtaran tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. O karanlık gecede mücadele verirken şehit olan vatandaşlarımızı bir kez daha buradan rahmetle anıyoruz. Gazi olan yaralanan kardeşlerimize de hem teşekkür ediyoruz hem de sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Allah memleketimize milletimize bir daha böyle ihanetler böyle acı geceler, günler yaşatmasın." dedi.

Daha sonra Ergani ilçesine geçen Vali Zorluoğlu, 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde" şehadete eren Askeri Çoban'ın kabrini ziyaret etti. Vali Zoruoğlu ve beraberindeki heyet şehidin kabri başında okunan duaların ardından şehidin ailesini evinde ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

Vali Zorluoğlu'na, 7. Kolordu Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Anajet Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Büyükelçi Hakan Çakıl, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, İl Müftüsü Celal Büyük, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, ilçe kurum müdürleri, şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarının katılımlarıyla gerçekleşen etkinliklerde, şehitlik bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Vali Zorluoğlu, şehit kabirlerine karanfil sundu.