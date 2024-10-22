15 Temmuz şehitlerinin anneleri: "Yüreğimize birazcık su serpildi"

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MİRAÇ KAYA/ GÜNHAN ÖZCEYLAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'da şehit olan iki polis memurunun aileleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini alınca sevinç yaşadı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda 37 yaşında şehit olan polis memuru Turgut Solak'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan annesi Şeküre Solak, AA muhabirine, FETÖ elebaşının ölüm haberini televizyondan öğrendiğini, büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Bahçeye çıkarak eşine haber verdiğini, 15 Temmuz şehit ailelerinin bayramı olduğunu söylediğini belirten Solak, "Dün, bugün 15 Temmuz şehit ailelerinin bayramıydı. Çok sevinçliyiz." dedi.

Şehit düşen evladına özlemini dile getiren Solak, "İçimizde kor ateşi hala yanıyor." ifadesini kullandı.

Solak, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "O haini 'geberdi' diye duyunca yüreğimize birazcık su serpildi. Acımız tam dinmiyor ama buna da şükür. Çocuklarımız onlar gibi 'hain' damgası yemedi ya Rabb'ime şükürler olsun. İnşallah onu (FETÖ elebaşı) toprak da kabul etmez." diye konuştu.

Solak, şunları söyledi:

"Acaba nasıl hesap verecek? Gelinime, iki torunuma yazık değil mi? Babasız kaç bayram geçirdiler. Ben o yavrularımı ağlayarak seviyorum. Rabb'ime şükürler olsun, birbirimizden kopmadık. Onlar bizim canımız ciğerimiz."

Hain terör örgütünün dağılmasını, mensuplarının birbirlerine hasım olmasını temenni eden anne Solak, "Birbirlerini kedi köpek gibi yesinler. Toprağı kıt, ateşi bol olur inşallah cayır cayır yanar." dedi.

Şeküre Solak, FETÖ mensuplarının devletin onca üniformasını giydiğini, aşını ekmeğini yediğini, sonunda devlete hainlik ettiğini dile getirdi.

Söylenecek çok söz olduğunu belirten Solak, şunları söyledi:

"Keşke oğlum sağ olsaydı, bir kuru soğanla bir dilim ekmeğe razıydık. Şimdi her şey bol ama eskiden bülbülüm vardı yuvam yoktu, şimdi yuvam çok bülbülüm yok. Uçtu gitti elimde bir şey kalmadı. Çocuklarımızı çok zahmetli büyüttük, evimiz olana kadar 3 ay kış günlerinde samanlıkta kaldık. Yavrularımı el emeğiyle büyüttüm, çocuklarımı yevmiye paramla okuttum. Çok şükür yüzümüze 'hain' damgası vurmadılar. Onlar 'hain' damgası yedi ama bizim başımız dik, alnımız ak, buna da şükür."

Baba Hayati Solak da bahçede hayvanlarla ilgilenirken eşinin gelip FETÖ elebaşının ölüm haberini verdiğini belirtti.

Bunu öğrendiğinde çok sevindiğini dile getiren Solak, "Vatan hainlerine Allah bir daha fırsat vermesin, ne kadar vatan haini varsa Allah'ından bulsun. Atsınlar dağlara taşlara kurtlar kuşlar yesin." dedi.

"Yattığı yerde huzur bulmasın"

Darbe girişiminin gerçekleştiği gece İstanbul'daki Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde darbecilerin açtığı ateşle 26 yaşında şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç'ın Eskişehir'de yaşayan annesi Asiye Dalgıç da FETÖ elebaşının öldüğünü duyunca çok sevindiğini anlattı.

Bu haberle tüm şehit annelerinin yüreğinin ferahladığını söyleyen Dalgıç, oğlunun acısını yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Dalgıç, "Aslında asılmasını, idamını istiyordum. Tüm şehit aileleriyle altına ateş yakmak isterdim." diye konuştu.

FETÖ elebaşı Gülen'in birçok annenin yüreğini yaktığını belirten Dalgıç, şunları kaydetti:

"Ateşi bol olsun. Bütün şehit ailelerinin içini yaktı. İnşallah yattığı yerde huzur bulmasın. Zaten yattığı yerde huzur bulamayacak. Bütün ana kuzularının yüreğine nasıl ateş düşürdüyse o da o ateşlerde yansın. Bizi nasıl yaktıysa o da yansın."