15 Yaşındaki Metin, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu

22.05.2026 10:22
Bursa'dan Metin Bahadır Güney, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

BURSA'da yaşayan lise öğrencisi Metin Bahadır Güney (15), ağabeyinin tavsiyesiyle 3 yıl önce başladığı bilek güreşinde, Avrupa şampiyonu oldu. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan sol kolda altın madalya ile dönen Güney, sağ kolda da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mudanya İmam Hatip Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Metin Bahadır Güney, eski sporcu olan ağabeyi Ahmet Fatih Güney'in (29) yönlendirmesiyle 3 yıl önce bilek güreşi sporuna başladı. Okuldan geriye kalan vakitlerinde gittiği spor kulübünde günde 2 saat boyunca disiplinli bir şekilde antrenman yapan Güney, sergilediği performansla kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. Genç milli sporcu, 10-14 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen '2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla mücadele etti. 'Genç Erkekler' 15 yaş altı kategorisinde yarışan milli sporcu, sol kolda rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Sağ kolda da Avrupa 2'ncisi olan Güney, Türkiye'ye çifte gurur yaşattı.

'HEDEFİM 2 KOLDA DA DÜNYA BİRİNCİSİ OLMAK'

Antrenmanlarına düzenli olarak devam ettiğini anlatan Metin Bahadır Güney, "Bilek güreşine başlamaya beni ağabeyim teşvik etti. Kulüp olmasaydı ben buralara gelemezdim. Ağabeyime ve kulübüme çok teşekkür ederim. Şimdiki hedefim 2 kolda da dünya birincisi olmak. Masa odaklı antrenman yapıyorum. Haftada 2 gün masa, 1 günde ağırlık antrenmanı yapıyoruz. Kendi kilomda 23 sporcu arasında birinci oldum" dedi.

'BAŞARIYA GİDECEK SPORCU KENDİSİNİ BELLİ EDİYOR'

Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, Metin Bahadır Güney'in istekli ve disiplinli bir sporcu olduğuna dikkat çekerek, "Bize sporcu gelir, ilk teknik öğretip, bilek güreşini sevdiririz. Sonrasında yükleme yaparız. Metin'de de bu istek vardı. Başarıya gidecek sporcu kendisini belli ediyor. Kulüp olarak yarışmadan 9 madalyayla döndük. Çocuklarla hedefimiz milli takıma girebildiğimiz kadar, kulübümüzden sporcuyla katılmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

