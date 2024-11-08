Irak ve Suriye\'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.
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