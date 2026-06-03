18. Boğazlar Forumu Fujian\'da

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, 18. Boğazlar Forumu'nun, haziran ortalarında Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde düzenleneceğini söyledi.
Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, forum çerçevesinde gerçekleştirilecek ana konferansın 13 Haziran'da sahil kenti Xiamen'de düzenleneceğini belirtti.
Zhu, forum kapsamında Fujian'ın diğer bölgelerinde de çeşitli yan etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.
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