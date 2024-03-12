18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yılı etkinlikleri başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale- Ankara 27. Zafer Koşusu" ile başladı.
Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek atlet öğrenciler Nilhan Akaman ve Mehmet Serbes'e teslim etti.
Akaman ve Serbes'in 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu" başladı.
Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün halk oyunları gösterisiyle devam etti.
Mehter gösterilerine de yer verilen törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile askerler, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Buradaki törenin ardından katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile Yalı Caddesi'ni takip edip Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne doğru yürüyüş yaptı.
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